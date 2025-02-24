Суд в Анталье приговорил к 15 годам лишения свободы россиянку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта в октябре 2024 года. Об этом сообщила GazetemRU.

«Екатерина Бурнашкина приговорена к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника», — постановил судья 4-го суда присяжных Антальи.

Как рассказал ТАСС адвокат подсудимой Айшегюль Кюбра Полат, сторона защиты категорически не согласна с этим решением и подаст апелляцию в турецкий Верховный суд.

«Мать подсудимой Елена оправдана и свободна. Екатерину же приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о покушении на убийство. Но я хочу сказать, что решение не является окончательным. Мы подадим апелляцию в Верховный суд. И мы считаем, что это решение будет отменено»,— отметил защитник.

ТАСС уточняет со ссылкой на материалы дела, что в СМИ фамилию россиянки писали как «Бурназкина», однако в документах она записана как «Бурнашкина». Генеральное консульство РФ в Анталье сообщило РИА Новости, что «принимает меры по оформлению ребенку соответствующих документов».

Турецкий адвокат Севда Байдан рассказала NEWS.ru, что Бурнашкина сможет выйти из тюрьмы через 11 лет, отсидев три четверти срока.

«У нас тюрьмы соответствуют европейским стандартам. Особенно в последнее время. Не думаю, что будут предвзято относиться к ней в тюрьме. Вот если отсидит 3/4 от 15 лет, то сможет выйти на свободу. У нас реально в тюрьмах хорошее содержание и условия», — рассказала юрист.

По ее словам, если бы ребенок не выжил, россиянке грозило бы пожизненное заключение.

Как передавал SHOT, 18-летнюю Бурнашкину арестовали 13 октября 2024 года. Женщина родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в туалете и попыталась вместе с матерью вылететь в Россию. Их задержали сотрудники местной полиции. По информации турецкого агентства DHA, именно мать подговорила Бурнашкину избавиться от ребенка.