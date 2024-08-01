В обмене заключенными между Россией и Западом в аэропорту Анкары участвуют 26 человек, сообщает турецкий телеканал NTV. Власти Турции пока официально не подтвердили эту информацию
Среди обменянных в аэропорту «Эсенбога» 26 заключенных, включая журналистов и военных, говорится в бегущей строке в прямом эфире телеканала. По данным NTV, десять освобожденных заключенных направляются в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.
Турецкий телеканал TRT Haber уточняет, что в обмене участвуют 26 заключенных из России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии.
Операция проводилась при содействии Национальной разведывательной организации Турции (MİT/МИТ). По ее данным, это «самая масштабная операция по обмену за последний период».
В рамках клиринговой операции, среди лиц, перевезенных в Турцию в общей сложности семью самолетами: два из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России, передает TRT. По данным телеканала, стороны были объединены в Турции в июле 2024 года Национальной разведывательной организацией.
«Проведены переговоры о проведении обменной деятельности между гражданами России и гражданами западных стран, заключенными в США, Германии, Польше, Норвегии, Словении, России и Беларуси. МИТ успешно осуществил свою посредническую деятельность от начала и до конца переговоров», — сообщила телекомпания.
Канцлер Германии Олаф Шольц примет освобожденных Россией и Беларусью заключенных, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Уже вечером 1 августа он сделает заявление по поводу «исторического обмена заключенными», а затем встретится с обменянными лично.
Кремль пока не комментирует тему обмена заключенными в Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ТАСС.
Некоторые СМИ, в том числе RTVI, в первые минуты после начала международной операции сообщили о том, что NTV в прямом эфире транслировал «кадры обмена» заключенными между Россией и западными странами, которые якобы показал телеканал Минобороны «Звезда».
Однако, это оказалась видеозапись, которая была сделана в 2022 году во время обмена Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко.
Тревор Рид в 2020 году был приговорен в России к девяти годам тюремного заключения по делу о нападении на полицейских. 27 апреля прошлого года состоялся его обмен на российского летчика Константина Ярошенко, который отбывал в США 20-летний тюремный срок. Ярошенко был арестован в Либерии в 2010 году, после чего его экстрадировали в США и в 2011 году осудили по обвинению в контрабанде наркотиков. Как Рид, так и Ярошенко заявляли о своей невиновности.