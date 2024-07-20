Пятеро туристов из России, остановившихся в пятизвездном отеле Sealight Resort в турецком Кушадасы, отравились газом из-за сломавшегося бойлера для подогрева воды, сообщает РБК со ссылкой на информацию из российского посольства.

Все пострадавшие после обращения к медикам 18 июля были госпитализированы, получили необходимую врачебную помощь и к настоящему моменту выписаны. Администрация отеля предложила им другие номера, и никто из туристов претензий не имеет.

Sealight Resort находится на Эгейском побережье Турции и располагает собственным пляжем. Российский турператор Coral Travel предлагает недельный отдых в этом отеле в августе 2024 года за 248 тыс. руб. за двоих и дороже.

Первым об отравлении россиян сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на одного из пострадавших. Мужчина рассказал, что приехал на отдых с женой и ребенком. Утром 18 июля все они, проснувшись, почувствовали себя плохо — в частности, испытывали сильную головную боль. Ребенок упал в обморок, после чего у него начались судороги.

По прибытии в больницу россиянин обратил внимание на то, что среди пациентов попадались люди с браслетами отеля Sealight Resort и его сотрудники. Медики пришли к выводу, что пострадавшие отравились газом, хотя никакого запаха в номерах они не чувствовали.

После выписки вечером того же дня туристов отвезли в отель, где работала полиция. Некоторые отравившиеся приняли решение уехать, остальные согласились на переселение в другие номера. По словам собеседника «Осторожно, новости», Sealight Resort возместил туристам все убытки.