Freedom Holding Corp., принадлежащий казахстанскому бизнесмену Тимуру Турлову, по итогам фискального 2024 года (1 апреля 2023 года — 31 марта 2024 года) сообщил о значительном росте выручки и прибыли.

Годовая выручка холдинга увеличилась на 105,5% и достигла $1,64 млрд, а чистая прибыль выросла на 82,4%, составив $375 млн. Прибыль на одну акцию составила $6,37.

Штаб-квартира компании находится в Алматы, её деятельность охватывает 20 стран мира. В Казахстане Freedom Finance развивает экосистему, включающую банк и две брокерские компании, а также две страховые компании и lifestyle-сегмент.

Акции компании почти пять лет торгуются бирже на NASDAQ, тикер FRHC — котировки отреагировали ростом на данные о рекордной выручке и поднялись выше $81 за бумагу. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), отчёты публикуются открыто на сайте SEC.

На NASDAQ представлены порядка 4 тысяч компаний, в т.ч. самые известные в мире: Apple, Nvidia, Microsoft и др. Общая капитализация рынка NASDAQ составляет $25,43 трлн. В день выпуска своего отчета команда Freedom Holding во главе с Тимуром Турловым также поучаствовала в ежедневном закрытии торгов на NASDAQ. Это культовая традиция биржи, которой уже более 50 лет, и на официальную церемонию приглашаются самые значимые компании рынка.

Турлов отметил, что это большой успех для холдинга с корнями из Казахстана: «Мы услышали очень много добрых слов о нас, нашей стране и президенте от главного директора листинга биржи Роба Филипса. В своем выступлении он сказал, что Казахстан — это финтех, это инновации, о которых знают и на главных биржах мира, что стало возможным благодаря цифровым интеграциям с госсервисами и той политике государства, которая у нас есть сейчас».

По словам CEO «Фридом Финанс», цифровой ипотеки, платежей, страхования, цифрового кредитования для бизнеса, Международного Финансового Центра «Астана» и много чего еще просто бы не было, если бы не выбор Казахстана развиваться в сторону открытости для инвестиций и цифрового государства.

Рекордный год и новые проекты

Тимур Турлов отметил, что это был непростой год для компании: «Но на все трудности и информационные атаки, попытки подорвать нашу репутацию мы ответили рекордной выручкой, ростом активов и клиентской базы».

Кроме того, усложнение и расширение бизнеса, выход в новые юрисдикции, внимание со стороны разных регуляторов двигает Freedom Finance в сторону все большего улучшения своих услуг.

В прошедшем году компания усовершенствовала управление рисками и усиливала систему комплаенса (проверка легальности средств клиентов, антиотмывочные процедуры и тд). «У нас сильнейший в регионе санкционный комплаенс», — уверен Турлов, подчеркивая, что различные нападки только делают компанию сильнее.

Отметим, что за год доходы от банковского и брокерского сегментов практически сравнялись, при этом банковский бизнес увеличил выручку на 151% до $615 млн. Число клиентов Freedom Bank выросло с 546 тыс. до 903,5 тыс. Брокерское направление холдинга увеличило выручку на 60,4%, достигнув $617 млн, благодаря миграции клиентов из белизского брокера в Казахстан и Армению.

Страховые компании Freedom принесли $341 млн, а прочие сегменты (включая 13 приобретённых за год компаний — Paybox, Chocotravel, ReKassa, DITel, Arbuz, Ticketon и Aviata и др.) добавили $62 млн. Отметим важно событие отчётного года — холдинг вышел на телекоммуникационный рынок с оператором Freedom Telecom и создал медиаплатформу Freedom Media.

На развитие телеком-оператора компания привлекла $200 млн, проведя крупнейшее размещение облигаций на Астанинской международной бирже. Телеком также предлагает Казахстану и Азербайджану совместно развивать Цифровой Шелковый путь.

Активы Freedom Holding выросли на 63% — до $8,301 млрд, а количество брокерских клиентских счетов превысило полмиллион (более 530 тыс.), увеличившись за год на 58%. При этом на сегодняшний день почти 5 миллионов человек пользуются различными продуктами и услугами экосистемы Freedom Holding.

Расходы компании увеличились на 114%, достигнув $1,2 млрд, что связано с активным развитием бизнеса и социальными проектами. Также в июне холдинг укрепил совет директоров, пригласив трёх новых членов с международным опытом.

Больше, чем бизнес

«За этими цифрами кроется колоссальная работа команды профессионалов. Это результат нашей стратегии, направленной на развитие как традиционных финансовых услуг, так и на расширение лайфстайл-сегмента. Мы быстро движемся по пути построения полноценной финтех-экосистемы», — подчеркнул глава Freedom Finance.

Турлов нередко говорит, что успех холдинга во многом складывается благодаря страновым успехам. Казахстан все больше в мире воспринимается как технологический и финансовый хаб, где создаются инновационные компании.

Freedom Holding продолжает интегрировать свои цифровые продукты, объединяя банк, страховые компании, брокерские и маркетплейсы. Недавно компания выпустила super-app, в «едином окне» предоставляющее почти все услуги экосистемы. Freedom Bank также запустил собственную валюту, позволяющую клиентам автоматически становиться акционерами холдинга, получая её в виде кешбэка за покупки.

Холдинг активно участвует в социальном развитии Казахстана, делая значительные взносы в различные фонды и федерации и развивая юношеский футбол, шахматы, поддерживая экологические инициативы.

Примечательно, что некоторые из этих проектов выходят за пределы Казахстана. Так, в июне в Нью-Йорке при поддержке Freedom совместно с FIDE (Международная шахматная федерация) проходит первый корпоративный чемпионат мира по шахматам.