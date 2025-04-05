Скелеты около 150 древнеримских солдат были обнаружены в Вене во время реконструкции футбольного поля, пишет издание Der Spiegel со ссылкой на заявление проводивших раскопки археологов. По словам специалистов, находки указывают на то, что на этом месте почти 2000 лет назад произошла «резня».

Группа археологов под руководством Кристины Адлер-Вёльфль зарегистрировала останки 129 человек, фрагменты скелетов которых были обнаружены при строительных работах на футбольном поле. Однако, по оценке экспертов, общее число захороненных там людей превышает 150.

Все обследованные на данный момент убитые были мужчинами, на момент смерти их возраст составлял от 20 до 30 лет. По словам исследователей, на нескольких останках обнаружены следы ранений, нанесенных копьями, кинжалами и мечами. Многие скелеты лежали в хаотичном порядке, на животе или на боку; конечности разных людей были переплетены друг с другом.

«Это указывает на поспешное засыпание мертвых землей, а не на обычное захоронение», — поясняет команда Адлер-Вёльфль.

Повреждения костей были «явно следствием боевых действий», возможно, это было «катастрофическое завершение военной операции», предположили археологи. Исследователи датировали останки с помощью радиоуглеродного метода, также известного как метод C-14. Согласно полученным ими данным, битва, вероятно, произошла между 80 и 230 годами нашей эры.

Находки скелетов времен Римской империи чрезвычайно редки, поскольку римляне практиковали кремацию вплоть до III века н.э., пишут исследователи во главе с Адлер-Вёльфль:

«Обнаружение братской могилы, содержащей около 150 римских солдат, погибших в бою, является уникальным для Центральной Европы».

Помимо скелетов, исследователи обнаружили лишь несколько личных вещей. Это свидетельствует о том, что у погибших забрали оружие и снаряжение.

Согласно историческим источникам, в конце I века на дунайской границе Римской империи при императоре Домициане неоднократно происходили сражения с германскими племенами, пишут венские исследователи. Эти сражения обошлись римлянам чрезвычайно дорого. Обнаруженное сейчас массовое захоронение является первым вещественным доказательством боевых действий того периода.