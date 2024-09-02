В России СМИ свободны, но они должны соблюдать российское законодательство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» перед визитом в Монголию.

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией. Мы убеждены в необходимости плюрализма и открытости в информационной сфере», — сказал глава государства.

По его словам, власти «конструктивно взаимодействуют» с телеканалами, новостными агентствами, газетами, интернет-изданиями и другими СМИ «вне зависимости от редакционной политики».

«Единственное требование к ним — соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — добавил Путин.

Таким образом, по его мнению, сохраняется баланс между свободой прессы и национальной безопасностью.

Западные страны, в свою очередь, «чинят различные препоны» российским журналистам, запрещая телеканалы и интернет-ресурсы, добавил Путин. Он назвал это прямой цензурой, отметив, что российские СМИ лишь «аргументированно доводят российскую точку зрения» на актуальные проблемы и мировые процессы.

По словам Путина, российские журналисты делают это «уважительно», соблюдая законы, нормы морали и этики. На Западе же развернули «откровенную травлю российских корреспондентов», чтобы «спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации», считает президент.

В январе Роскомнадзор сообщил, что в 2023 году было заблокировано или удалено 558 тыс. интернет-страниц, а также 670 тыс. материалов, сайтов и отдельных страниц с запрещенной законом информацией. Более 73 тыс. материалов заблокировали за фейки о российской армии.