Деревянные гробы, обнаруженные на Левобережной свалке под Новосибирском, считаются твердым крупногабаритными коммунальными отходами и могут быть доставлены на полигон. Об этом этом сообщили РБК в в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство».

Так они прокомментировали видео, опубликованное NGS, на котором видно десятки гробов на Левобережном полигоне под Новосибирском. Автором видеозаписи стал водитель мусоровоза, перевозивший строительные отходы.

По его словам, гробы заметили на полигоне еще в конце января, затем в начале февраля.

«На гробу и на ящике была нанесена фамилия покойного. Гроб, который внутри находился под сукном, к нему была прикреплена мультифора с документацией», — рассказал очевидец корреспонденту NGS.

«Представленное там видео не позволяет идентифицировать место, где сделана запись, а ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия», — заявили РБК в АО «Спецавтохозяйство».

По словам представителей компании, ритуальные принадлежности относятся к ТКО, «поскольку являются результатом деятельности человека». Гробы классифицируются как крупногабаритные отходы.

«Это не самые распространенные предметы, которые новосибирцы складывают в специальные отсеки для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках, но иногда они встречаются экипажам мусоровозов, и они доставляют их на полигоны», — отметил регоператор.

Региональная прокуратура начала проверку после публикации видео с гробами, пишет NGS.

«Прокуратурой Новосибирской области совместно с военной прокуратурой Новосибирского гарнизона организована проверка данных фактов. После установления всех обстоятельств, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

В ноябре 2022 гола РБК писал, что полицейские нашли местного жителя, который выбросил на помойку цинковые гробы в Белгородской области. В отношении него оставили протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Максимальное наказание по этой статье от 40 до 50 тыс. рублей. Дело передали на рассмотрение Экоохотнадзора.