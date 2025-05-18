Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова извинилась за TikTok-ролик своей дочери, в котором та грозится отомстить «фраерам» и отправить их в зону военной операции на Украине с помощью «мамы-мэра».

На своей странице в TikTok дочь Шевцовой опубликовала видео, которое сопровождалось подписью с угрозой в адрес неназванного человека: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим».

Ролик привлек внимание местного тренера по флорболу Юрия Акмазикова. Он назвал видео «провокационным и оскорбительным», поскольку в нем «ярко выражено неуважение к участникам СВО и всем тем, кому небезразлична судьба отечества».

«Шутить и глумиться на эту тему, учитывая все происходящее, это кощунство!» — заявил Акмазиков и призвал дочь чиновницы «как минимум принести извинения публично», а прокуратуру и Следственный комитет — провести с ней профилактическую беседу.

Также видео дочери Шевцовой раскритиковали пользователи «ВКонтакте» в комментариях под соответствующей публикацией в сообществе Нюксенского округа. Часть комментаторов посчитали, что чиновница должна уйти в отставку. В то же время некоторые пользователи убеждены, что ролик — фейк, опубликованный на поддельном TikTok-аккаунте ее дочери.

После волны негативных комментариев Шевцова закрыла комментарии в своих соцсетях и опубликовала видео с извинениями.

«Мы всей семьей приносим искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и защищают нашу родину ценой своей жизни», — сказала Шевцова.

Она заявила, что с дочерью был проведен «серьезный разговор», отметив, что «дети совершают ошибки по глупости, по неопытности».

«Нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов», — сказала Шевцова.

Юлия Шевцова возглавляет Нюксенский муниципальный округ Вологодской области с октября 2024 года. До этого она занимала должность заместителя главы Великоустюгского округа и одновременно возглавляла правовое управление этого муниципалитета.