Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский избран председателем Союза писателей. Об этом говорится на странице организации во «ВКонтакте».

Решение было принято на XVII внеочередном съезде Союза писателей России. Мединский был единственным кандидатом на пост главы организации. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет.

С февраля 2018 года Союз писателей России возглавлял редактор журнала «Советский воин» Николай Иванов. Перед голосованием по кандидатуре Мединского он сложил полномочия, теперь он первый зампредседателя правления Союза писателей.

На съезде присутствовали режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, худрук театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников» Константин Богомолов, спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, писатели Александр Проханов, Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Евгений Водолазкин, а также участники военной операции. Всего на съезде были представлены более 150 делегатов из 86 регионов России, пишет «Московский комсомолец».

Мединский после избрания заявил, что возглавлять Союз писателей — «это не привилегия, а тяжелый труд и бремя», передает РБК. Он отметил, что государство практически ушло из сферы литературы и книжного рынка и назвал это главной проблемой. По словам Мединского, в отличие от кино и театра, пользующихся господдержкой, литература «не получала и не получает почти ничего — ни денег, ни внимания».

Он заявил о «маргинализации» статуса писателей, отметив, что большинство тех, кто занимается литературным трудом, не получает «даже прожиточного минимума». Мединский предложил пригласить в Союз писателей блогеров, провести ревизию приватизации собственности и запустить новый сайт организации.

«Главная задача — сделать обновленный, а в перспективе объединенный союз авторитетной и влиятельной организацией, членством в которой каждый будет гордиться и членства в которой будут добиваться», — сказал помощник президента.

РБК писал о возможном избрании Мединского в начале февраля. Источник издания в книжной отрасли объяснил, что к литературе возникло «много вопросов идеологического характера». В условиях повышенного внимания властей к отрасли нужна «идеологически сильная личность», которая смогла бы объединить представителей книжной сферы и наладить ее диалог с властями, сказал собеседник издания.