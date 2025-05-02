В ночь на 2 мая на Москву и Подмосковье обрушился снегопад, который повалил десятки деревьев, привел к заторам на дорогах и обесточил линии электропередач. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, без электричества остались 26 тыс. жителей региона. Подробнее о последствиях снегопада в Московском регионе — в материале RTVI.

В Москве «ливневый снег» пошел ровно в полночь 2 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К утру в столице выпало 70% (или 43 мм) осадков от всей нормы мая. Снежный покров образовался на метеорологической станции ВДНХ (7 см), в Тушино (2 см) и в МГУ (10 см).

Тишковец отметилл, что в Москве подбит рекорд осадков 116-летней давности.

В подмосковных Клину и Дмитрове выросли 15-сантиметровые сугробы. Снег также укрыл землю в Волоколамске (10 см), Ново-Иерусалиме (6 см), Можайске и Михайловском (по 1 см).

Электричества нет у 26 тыс. человек

Из-за аномальной погоды в нескольких подмосковных городах произошло отключение электроэнергии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблема коснулась 26 тыс. человек.

Больше всего пострадали северные и северно-западные округа региона:

Талдом, где основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП;

Дмитровский округ, в котором без электричества остаются 47 населенных пунктов и отключена 21 котельная;

Сергиев Посад, где без электричества остаются 46 населенных пунктов и отключены 11 котельных.

Аварийные бригады занимаются оперативным восстановлением работы линий электропередач. «Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Повреждены машины и нарушен график электричек

Снегопад повалил десятки деревьев, которые впоследствии упали на автомобили. Телеграм-канал Shot писал, что больше всего пострадал столичный Зеленоград. На припаркованные во дворах автомобили обрушилось не менее 20 деревьев, повреждены пять машин. В районе Матушкино оборваны провода электропередач.

Из-за снега и упавших деревьев также затруднено движение поездов на участках Савеловского направления Московской железной дороги. На сбой в работе движения электричек жалуются пассажиры МЦД-1 и МЦД-2.

Московский департамент транспорта предупредил, что из-за погодных условий возможны задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Дептранс рекомендовало выезжать в город только на зимней резине или использовать для передвижения городской транспорт.

«Готовим теплую одежду»

По прогнозу Тишковца, осадки прекратятся к 15:00 2 мая, а в ночь на субботу, 3 мая, ударят заморозки до -3 градусов, на дорогах образуется гололедица. Днем 3 мая температура поднимется до +10…+13 градусов, пройдет небольшой дождь. По прогнозу синоптика, снег в Москве растает к полудню субботы, в самых заснеженных северных районах Подмосковья сугробы исчезнут к понедельнику.

Тишковец добавил, что 9 мая ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем температура воздуха может подняться до +13 градусов.