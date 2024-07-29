США и Германия анонсировали новые пакеты помощи для Украины, которые будут включать боеприпасы для систем ПВО, надводные беспилотники, танки и многочисленные снаряды. Об этом говорится на сайте Пентагона, а также правительства ФРГ.

В заявлении Минобороны США сказано, что помощь Киеву будет направлена двумя пакетами, первый — на сумму $1,5 млрд — из фондов Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI), второй — $200 млн — по программе Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет президенту США оперативно предоставлять военную технику из запасов Пентагона.

В рамках новых пакетов помощи Украина получит от США:

— ракеты-перехватчики для системы ПВО NASAMS;

— снаряды для РСЗО HIMARS;

— боеприпасы для Javelin;

— ракеты RIM-7;

— средства радиоэлектронной борьбы;

— артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

— минометные мины калибра 120 мм;

— противотанковые комплексы TOW.

Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву «услуги спутниковой съемки», а также «другое вспомогательное оборудование».

На сайте немецкого правительства говорится, что часть военной помощи от ФРГ предоставляется при участии Дании.

Этот пакет включает в себя восемь танков Leopard 1A5 с запасными частями, а также:

— десять надводных беспилотников;

— 21 тыс. боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard;

— две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2;

— десять наземных радиолокационных станций (РЛС);

— более 24 тыс. касок;

— один полевой госпиталь.

Какова общая сумма военной помощи Украине?

По оценке немецкого правительства, в общей сложности Берлин предоставляет Киеву военную помощь на сумму около €28 млрд. В этой сумме также учтены будущие расходы Германии, включающие передачу помощи Украине в ближайшие годы.

В апреле президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине пакета военной помощи в размере более $60 млрд, который около полугода блокировался в Конгрессе. Спустя месяц госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине боеприпасы и оружие на сумму $275 млн.

В июне власти Евросоюза уже пообещали направить Киеву €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов. А после саммита НАТО, состоявшегося в начале июля, Украина получила подтверждения о скорых военных поставках систем ПВО, которые Киев давно просил.