США и Германия анонсировали новые пакеты помощи для Украины, которые будут включать боеприпасы для систем ПВО, надводные беспилотники, танки и многочисленные снаряды. Об этом говорится на сайте Пентагона, а также правительства ФРГ.
В заявлении Минобороны США сказано, что помощь Киеву будет направлена двумя пакетами, первый — на сумму $1,5 млрд — из фондов Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины (USAI), второй — $200 млн — по программе Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет президенту США оперативно предоставлять военную технику из запасов Пентагона.
В рамках новых пакетов помощи Украина получит от США:
— ракеты-перехватчики для системы ПВО NASAMS;
— снаряды для РСЗО HIMARS;
— боеприпасы для Javelin;
— ракеты RIM-7;
— средства радиоэлектронной борьбы;
— артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
— минометные мины калибра 120 мм;
— противотанковые комплексы TOW.
Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву «услуги спутниковой съемки», а также «другое вспомогательное оборудование».
На сайте немецкого правительства говорится, что часть военной помощи от ФРГ предоставляется при участии Дании.
Этот пакет включает в себя восемь танков Leopard 1A5 с запасными частями, а также:
— десять надводных беспилотников;
— 21 тыс. боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard;
— две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2;
— десять наземных радиолокационных станций (РЛС);
— более 24 тыс. касок;
— один полевой госпиталь.
Какова общая сумма военной помощи Украине?
По оценке немецкого правительства, в общей сложности Берлин предоставляет Киеву военную помощь на сумму около €28 млрд. В этой сумме также учтены будущие расходы Германии, включающие передачу помощи Украине в ближайшие годы.
В апреле президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине пакета военной помощи в размере более $60 млрд, который около полугода блокировался в Конгрессе. Спустя месяц госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США передадут Украине боеприпасы и оружие на сумму $275 млн.
В июне власти Евросоюза уже пообещали направить Киеву €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов. А после саммита НАТО, состоявшегося в начале июля, Украина получила подтверждения о скорых военных поставках систем ПВО, которые Киев давно просил.