Около 7,5 тысячи жителей Лазовского района Приморского края лишились электроснабжения без электричества из-за нарушения работы электрооборудования, причиной которого стали «продолжительные обильные осадки и сильные порывы ветра», сообщил филиал АО «ДРСК». Погода в регионе пока не налаживается.

Приморские электросети еще накануне, 20 июня, объявили о переходе в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий. Вчера вечером и минувшей ночью в крае начались ливни с грозами, ветер усилился до 27 м/с, в реках поднялся уровень воды.

Днем 21 июня погода в Приморье резко улучшилась — но лишь временно, поскольку уже 22 июня в регион придет «очередной западный циклон», предупреждает интернет-ресурс «Маглипогода». В последующие дни, 23-24 июня, обстановку в крае будет определять антициклон, так что осадки маловероятны, а температура воздуха при этом поднимется до 27-30 градусов.

Правительство Приморского края сообщило, что в трех местах в Хасанском и Лазовском округах произошли переливы воды через проезжую часть автодорог. «Восток-Медиа» пишет, что на регион обрушились «чудовищные ливни», которые «превратили дороги в реки». Жители деревни Васильевка Партизанского округа публикуют в соцетях фото и видео разлившейся реки, которая затопила их участки и подтопила дома.

Утром 21 июня энергетики начали обход ЛЭП для поиска повреждений, приведших к нарушению электроснабжения. Их работа, как пояснили в ДРСК, осложняется разливами рек и отсутствием проезда в некоторых местах. Социально значимые объекты Лазовского района будут обеспечены электричеством за счет резервных автономных источников питания — дизель-генераторных установок (ДГУ), заявили в компании.

В региональном правительстве уточнили, что без света остались и жители части Ольгинского района. Министр энергетики Приморья Елена Шиш заверила, что на местах ЧП работают аварийные бригады, а все социально значимые объекты будут подключены к дизельным генераторам.

Мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал, что в краевой столице ведется ликвидация последствий ливневых дождей: за прошедшую ночь в городе выпала практически месячная норма осадков (54 мм), подтопило Луговую площадь, на подстанции «Телецентр» дважды отключалось электричество, на двух улицах образовались наносы грунта, ветер повалил много деревьев и ветвей.

«Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Славянке — здесь вода начала подтапливать улицы, на проезжей части образовались глубокие лужи и потоки, затрудняющие движение транспорта. Многие дороги превратились в непролазные потоки», — писали владивостокские СМИ накануне.

Из-за сильного ветра поднялись волны, и жители приморской столицы шутят в соцсетях, что некоторые мпестные пляжи не уступают индонезийскому острову Бали. В пример приводят пляж на Щитовой. «Чудная погода и волшебные волны сделали отдых на побережье идеальным», — пишут СМИ.

В Находке и Партизанске тоже выпала месячная норма осадков за считаные часы, в поселке Преображение — полторы нормы, скорость порывов ветра местами достигала 29 м/с.