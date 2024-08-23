Второй за лето захват заложников в учреждении ФСИН России стал следствием миграционной политики и нехватки силовиков. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом RTVI ветеран спецназа ФСИН.

«Я считаю, что все закономерно. Система ФСИН никак не реагирует. Работать как некому было, так и нет. Выводов из прошлой ситуации [захвата заложников в СИЗО Ростова в июне] никто не сделал. Дальше будет больше», — считает собеседник RTVI.

Он назвал происходящее в тюрьмах «первым звоночком» и следствием миграционной политики.

«Сегодня ими в тюрьме уже некому заниматься, завтра не будет кому ими заниматься на улицах», — сказал собеседник RTVI.

Ветеран спецназа ФСИН уверен, что оружие к заключенным попало из-за коррупции среди сотрудников колонии, которые могли сами проносить запрещенные предметы.

«Все, как обычно, связано с коррупцией, со слабым режимом в зоне, раз все это допустили. Тюремная система, к сожалению, очень сильно прогнила за последние 20 лет», — сказал он.

Собеседник RTVI считает, что спецслужбы пойдут на штурм. «Никто никого, я думаю, отпускать точно не будет», — сказал он.

Как именно произойдет штурм, будет зависеть от особенностей колонии.

«В СИЗО в Ростове-на-Дону сделали все красиво, грамотно. Спецназ — плюс два снайпера на подмоге. <…> Отличий в методах штурма в СИЗО или колонии нет», — пояснил ветеран спецназа.

23 августа заключенные взяли в заложники сотрудников исправительной колонии строгого режима №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации работы колонии. По предварительным данным ведомства, погиб один человек. Baza сообщила о трех погибших, Mash ― как минимум о двух.

По данным телеграм-каналов, нападавших четверо, трое из них отбывали сроки по статьям о покушении на сбыт наркотиков, один ― по делу о причинении тяжких телесных повреждений. Нападавшие на записанных в колонии видео упоминали «Исламское государство»*. По данным Shot, захватчики объяснили свои действия местью за террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

Глава ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о захвате заложников в ИК-19.

* организация признана в России террористической и запрещена