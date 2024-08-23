Президент России Владимир Путин заявил, что получил доклад от главы ФСИН Аркадия Гостева доклад о захвате исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

«Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел и детектора ФСБ. Золотов будет у меня, доложит свои оценки. А затем рассмотрим плановый вопрос подготовленный [главой МВД Владимир] Колокольцевым», — сказал Путин.