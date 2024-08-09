Острую кишечную инфекцию (ОКИ) диагностировали у 31 сотрудника Черкизовского мясокомбината в Москве. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, специалисты продолжают расследование случаев заражения на предприятии.

По информации надзорного органа, все пострадавшие обедали в закрытой столовой для сотрудников комбината. Как выяснил Роспотребнадзор, деятельность общепита не связана с продукцией мясокомбината, организацией питания занималась компания ООО «СС Ресторанс энд кафе».

В рамках расследования сотрудники ведомства отобрали пробы готовых пищевых продуктов, сырья, воды и смыва с окружающих поверхностей столовой, а также изъяли из заведения 793 килограмма продукции, которая не соответствовала установленным стандартам качества. В частности, некоторые заготовки были просроченными, а другие не имели маркировки или указания даты изготовления.

Кроме того, специалисты надзорного органа проверили работников столовой на наличие возбудителя инфекции.

Как сообщало агентство ТАСС, первые случаи заражения зафиксировали в среду, 7 августа. Тогда за медицинской помощью обратились 20 сотрудников мясокомбината.

По информации агентства, ООО «СС Ресторанс энд кафе» занималось организацией питания на Черкизовском мясокомбинате с 2022 года. При этом юрлицо не подавало уведомление о начале деятельности, а, значит, не проверялось, полагают в Роспотребнадзоре.

Пресс-служба Роспотребнадзора уточнила, что сейчас столовая закрыта и опечатана. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на особом контроле ведомства.

Кроме того, ситуацией заинтересовалась прокуратура Москвы.

Материалы дела готовят для передачи в Преображенский суд Москвы для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности организатора питания.