Экипаж грузового судна Morning Midas, перевозившего около 2200 автомобилей и 800 электромобилей, эвакуировался из-за пожара у берегов Аляски. Об этом сообщила компания-судовладелец Zodiac Maritime. В ее заявлении говорится, что 22 моряка сначала попытались потушить возгорание, но не смогли и благополучно покинули борт.

Эвакуация экипажа проводилась на спасательной шлюпке при содействии Береговой охраны США, моряков доставили на оказавшееся неподалеку торговое судно. По данным сайтов, позволяющих отслеживать передвижение судов, 26 мая Morning Midas под флагом Либерии вышел из китайского порта Яньтай и направился в мексиканский Ласаро-Карденас. Береговая охрана США уточнила, что на момент возникновения пожара судно находилось примерно в 482,8 км к юго-западу от Адака (Аляска).

Zodiac Maritime, штаб-квартира которой находится в Лондоне, — это одна из крупнейших судоходных компаний мире, работающая в сфере морских грузоперевозок уже 70 лет. Численность ее моряков превышает 6,5 тысячи человек, а флот насчитывает около 200 судов — контейнеровозы, балкеры, автовозы, танкеры для перевозки сырой нефти, танкеры-продуктовозы, газовозы и другие суда.

Пресс-служба Zodiac Maritime опубликовала показания членов команды, которые рассказали, что узнали о пожаре, заметив дым над палубой с электромобилями. Их марку в компании не назвали. Reuters отмечает, что такие возгорания крайне сложно тушить из-за выделяющегося тепла и рисков повторного возгорания, сохраняющихся в течение нескольких дней. Пока что Morning Midas для оказания помощи были направлены три судна, самолет и катер Береговой охраны США.

Morning Midas — судно PCTC среднего размера, построенное китайской компанией Xiamen Shipbuilding в 2006 году, предположительно оно было сдано в тайм-чартер китайской компании SAIC Anji Logistics.

Пожары на борту контейнеровозов, автовозов и судов с горизонтальной погрузкой/разгрузкой, создают серьезную проблему для страховщиков. В последние годы большое внимание в транспортной сфере уделяется безопасности перевозки электромобилей, оснащенных литий-ионными аккумуляторами, которые, как считается, стали причиной нескольких случаев потери судов в результате пожаров. При этом не было доказано, что возгорания возникли именно из-за электромобилей.

По данным страховой компании Allianz Commercial, в 2024 году число подобных инцидентов во всех сегментах судоходства достигнет самого высокого уровня за десятилетие. «Риск остается значительным из-за размера этих судов и сложностей, связанных с тушением пожаров и спасением», — говорится в отчете Allianz по безопасности судоходства за 2025 год.