Землетрясение магнитудой 5 произошло в Андаманском море у побережья Мьянмы. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 22:57 по местному времени (19:27 мск). Эпицентр подземных толчков находился примерно в 142 км к югу от крупнейшего города страны — Янгона, где проживают более 4,4 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По информации Германского исследовательского центра по геонаукам (GFZ), магнитуда землетрясения составила 5,6. Сведения о жертвах и повреждениях пока не поступали.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр находился на глубине примерно 10 км недалеко от Мандалая — второго по величине города страны.

За первым подземным толчком последовало несколько афтершоков, включая один с магнитудой 6,4. Они привели к падению зданий во многих районах, повреждению дорог, обрушению мостов и прорыву плотины.

После землетрясения в шести наиболее пострадавших регионах было объявлено чрезвычайное положение. Толчки также произошли в соседних странах — Таиланде, Индии, Бангладеше, Лаосе и Китае.

В результате землетрясения погибло более 3 тысяч человек, еще 4,5 тысячи пострадали, свыше 350 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на государственное телевидение страны.

Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания — гуманитарную помощь. Российские спасатели уже обследовали более 62 тысяч кв. метров территории. С начала поисковых работ они осмотрели 25 объектов. Врачи полевого мобильного госпиталя оказали помощь 30 пострадавшим, добавили в МЧС. Сейчас в Мьянме работает группировка, состоящая из 260 российских специалистов.