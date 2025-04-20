Разлив нефтепродуктов произошел в городе Холмск на Дальнем Востоке при перекачке топлива из танкера «Александр Кащук», сообщила 20 апреля пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

«При перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на шестом причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в г. Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура контролирует аварийно-спасательную операцию. Возле места происшествия установили боны — плавучие заграждения, которые препятствуют распространению нефти по поверхности воды. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта.

«Александр Кащук» — судно, построенное в 2009 году. Согласно данным Vessel Finder, в разные годы танкер ходил под флагами Италии, Турции и Белиза. Сейчас судно ходит под российским флагом и эксплуатируется «Хабаровской топливной компанией».

В апреле 2024 года «Александр Кащук» участвовал в тренировочных учениях Росморречфлота в порту Холмска перед утверждением плана «предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов». По сценарию мероприятия, во время слива дизельного топлива из танкера, пришвартованного к шестому причалу «Холмского морского торгового порта», произошел максимально возможный разлив нефтепродуктов с попаданием в акваторию порта.

Последствия разлива были ликвидированы. Результаты учений признали удовлетворительными.