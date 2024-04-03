В ночь на 3 апреля у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,6. Об этом сообщило Японское национальное метеорологическое управление. Последний раз сильное землетрясение было на Тайване в 1999 году.

Reuters со ссылкой на пожарную службу острова писал об одном погибшем в результате землетрясения. Позже China Times сообщила, что число жертв увеличилось до четырех, еще 97 человек пострадали.

Информации о пострадавших россиянах не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на Московско-тайбэйскую комиссию.

Согласно интерактивной карте, эпицентр землетрясения расположен «на очень мелкой» глубине под водой. Второе землетрясение магнитудой 6,6 в том же регионе было зарегистрировано менее чем через 15 минут — в 9:11 по японскому времени (3:11 мск). По данным метеорологического управления, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко. Также ведомство предупредило об угрозе цунами высотой 3 м для островов, которые входят в префектуру Окинава.

Метеорологическая служба Тайваня, в свою очередь, оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5, передает China Times. Сильнее всего толчки ощутили жители города Хуалянь на восточном берегу острова, который расположен вблизи эпицентра.

На кадрах с Хуаляня, которые опубликовал ETtoday, видны поврежденные здания. По данным издания, там обрушилось много зданий, на месте работают спасатели. ETtoday отметил, что последний раз землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано на Тайване в сентябре 1999 года.

В результате землетрясения, как пишет Bloomberg, крупнейший производитель чипов TSMC остановил работу некоторых станков по производству микросхем и эвакуировал персонал.