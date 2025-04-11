В Госдуму 11 апреля будет внесен законопроект об ограничении рекламы безалкогольного пива. Как рассказал RTVI автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, речь идет о том, чтобы приравнять «рекламу безалкогольного пива к алкогольному пиву».

«Безалкогольное пиво не должно иметь никаких рекламных преференций по сравнению с обычным алкоголем, маркетинговые возможности которого сегодня жестко ограничены», — сказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что существующая маркетинговая лазейка, позволяющая вполне легально рекламировать алкобренды, должна быть прикрыта.

Он добавил, что авторы инициативы выступают за полный запрет рекламы безалкогольного пива, а законопроект станет «первым шагом» в этом направлении.

«Механизм позволит устранить рекламу безалкогольного пива на телевидении. Сейчас у детей формируется путаница: «Спокойной ночи, малыши» — тут же вкусное холодное пиво. И вообще в сознании фиксируется именно бренд, так что реклама даже продукта, который декларируется как безалкогольный, все равно параллельно, на совершенно законных основаниях, скрытно продвигает и «старшего этилового брата»», — считает Нилов.

Он также обратил внимание на то, что если закон будет принят, то реклама безалкогольного пива будет под запретом и во время спортивных мероприятий.

Сейчас на ТВ и радио разрешена только реклама вина, в том числе крепленого, а также игристого (из российского винограда) с 23:00 до 7:00 по местному времени.

Однако на рекламу безалкогольного пива ограничения, действующие в отношении алкогольного пива, не распространяются, она должна соответствовать лишь общим требованиям, предъявляемым к рекламе любых товаров.

Соавтор законопроекта, первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев сообщил RTVI, что в данном случае они предпринимают меры по «снижению уровня алкоголизации в России». По его мнению, реклама безалкогольного пива — это «в первую очередь продвижение брендов, которые делают пиво».

«Все мы понимаем: рекламируют пиво, а то, что оно безалкогольное, — это мелким шрифтом или скороговоркой в конце ролика. Формально — безалкогольный напиток, а на деле — реклама пива. Есть два пути. Запретить рекламу безалкогольного пива, и тогда бренды начнут честно рекламировать обычное пиво. Либо приравнять рекламу безалкогольного к рекламе алкогольного — сделать правила одинаковыми», — добавил парламентарий.

По его словам, ранее «хитрили» производители водки, которые «рекламировали воду с таким же названием и этикеткой, как у водки». Но это «быстро прикрыли», подчеркнул Гусев.

В 2022 году, продолжил парламентарий, несмотря «на всю эту массированную рекламу», продажи безалкогольного пива упали на 2,4%, но при этом в 2023-м на 2,1% выросли продажи обычного пива.

«Похоже, скрытая реклама пива под видом безалкогольного все-таки работает», — добавил он.

Гусев уточнил, что в случае реализации законопроекта реклама безалкогольного пива попадет под те же ограничения, что и алкогольное.

«Это значит, что ее не будет там, где запрещена реклама алкоголя. Например, в детских передачах, на уличных билбордах рядом со школами или в метро. Останется она, скорее всего, только в местах, где и сейчас разрешена реклама алкоголя. В барах или специализированных журналах», — заключил депутат.

В феврале депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, полностью запрещающий рекламу безалкогольного пива.

По их мнению, таким образом у подростков тайно стимулируется интерес к алкогольному пиву, так как оба варианта нередко выпускают одни и те же бренды: «Нужно исключить рекламу, которая на самом деле является плохо скрытой пропагандой употребления алкоголя».