Комитет Госдумы по охране здоровья выступил с инициативой запретить продажу подросткам безалкогольного пива. Проект закона направлен в правительство для получения отзыва, пишут «Известия».

В документе, в частности, сказано, что запрет на продажу должен касаться лишь тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.

При этом, как отмечают депутаты, «технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя», так как этанол из напитков удаляется искусственно.

«Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта», — говорится в пояснительно записке.

По словам источник «Известий» в Госдуме, вовлеченного в этот процесс, в последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами, максимально схожими с теми, которые используют при производстве алкогольных напитков.

«Это вызывает беспокойство, а также может свидетельствовать о том, что производители нацелены именно на эту наиболее уязвимую группу населения», — отметил собеседник газеты.

Как пояснил источник издания в правительстве, проект закона уже поступил в кабмин и разослан в ведомства для получения их позиции.

В пресс-службе Ассоциации производителей пива, солода и напитков, в свою очередь, отметили, что пивовары не ориентируют продукцию, в том числе безалкогольное пиво, на несовершеннолетних, а ритейлеры и производители — это социально ответственные отрасли. По словам представителей ассоциации, согласно данным NielsenIQ за девять месяцев 2023 года, на долю безалкогольных напитков в категории пива приходится 3%. Большая часть продаж — 85% — напиток со средней крепостью в 3—6%.

В декабре 2023 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов по ограничению продажи алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах.