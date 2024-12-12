Санкт-Петербургский городской суд 11 декабря признал законной конфискацию 1,3 млрд рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений у бывших сотрудников управделами президента России (УДП) и связанных с ними предпринимателей по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Об этом пишет «Коммерсант».

Иск в конце 2023 года подал замгенпрокурора России Игорь Ткачев. Он потребовал обратить в доход государства более 1,3 млрд рублей и тысячи квадратных метров жилой и нежилой недвижимости на Староволынской улице в Москве около «ближней дачи» Иосифа Сталина.

Ответчиками по иску проходили экс-заместитель главы управделами Иван Малюшин, бывший первый замглавы УДП Сергей Ковалев и еще 14 человек, а также пять юридических лиц. Управделами фигурировало в иске как третье лицо.

В 2009—2014 годах на месте недостроенного корпуса НИИ детской гематологии Минздрава на Староволынской улице построили элитное жилье. Изначально планировалось передать 30% квартир и 20% нежилых помещений в домах на долю государства. Около 80 тыс. кв. м жилья обещали выделить врачам-очередникам.

В 2004 году медцентр управделами президента, на балансе которого изначально находился недострой, упразднили, и в документах инвестирования стало фигурировать само УДП. По данным Генпрокуратуры, Малюшин и Ковалев подписали протоколы распределения площадей между государством и инвесторами и передали часть квартир, машиномест и офисных помещений в зданиях своим родственникам.

Впоследствии большинство этих объектов было продано, за родственниками чиновников осталась всего одна квартира. Прокуроры потребовали признать ничтожными договоры с инвесторами. По версии обвинения, Малюшин и Ковалев «пренебрегли обязанностью добросовестно осуществлять должностные полномочия, соблюдать ограничения и запреты, связанные с государственной службой».

Генпрокуратура оценивает общий ущерб за счет выведенной из государственной доли недвижимости в 1,3 млрд рублей. Экс-чиновники и инвесторы должны выплатить их солидарно. Апелляционные жалобы собственников квартир суд также оставил без рассмотрения, сообщил «Ъ» представитель ответчиков-соинвесторов Евгений Матлахов. Второй представитель ответчиков Марина Ярош, считает, что Генпрокуратура не привела ни одного доказательства, свидетельствующего о коррупционных действиях ответчиков при распределении квартир.

Защита считает, что решения петербургских судов и позиция Генпрокуратуры «противоречат позиции Конституционного суда России», и намерена обратиться в кассационную инстанцию.