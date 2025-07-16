В Москве на улице Правды силовики проверяют подозрительную «Газель», место оцелено. Об этом сообщает телеграм-канал агентство «Москва».

«Подозрительную «Газель» проверяют силовики у здания Центрального хранилища ЦБ РФ на улице Правды», — сказано в сообщении.

«Москва 24» уточняют, что силовики подключили к проверке подозрительной «Газели» кинологов. Внутри подозрительного грузовика, предварительно, несколько коробок и черный ящик.

Позже агентство «Москва» сообщило, что подозрительную «Газель» проверили кинологи с собакой, она ничего не унюхала.

«Сотрудники силовых ведомств осмотрели фургон, там оказался сине-желтный аккумулятор. Сейчас стражи порядка проверяют записи с домов поблизости, чтобы установить, кто приехал на этом автомобиле на улицу Правды, которая сейчас закрыта для проезда», — говорится в сообщении издания.

По одной из версий, поломавшийся грузовик толкали несколько человек от ТТК к месту, где она сейчас стоит.

В «Газели», помимо аккумулятора, предварительно, нашли стопку покрышек и книги, а также одежду. К месту прибыли саперы, силовики продолжают проверять автомобиль, пишет агентство.