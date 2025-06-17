Причиной низкой рождаемости в России является «отсутствие нормальных законов и здоровых депутатов», заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так она отреагировала на предложение своего коллеги Виталия Милонова продавать секс-игрушки по рецепту и закрыть секс-шопы из-за их якобы вредного влияния на общество.

«Демографии мешает отсутствие нормальных законов и здоровых депутатов, которые думали бы о демографии, а не секс-игрушках. Вы знаете, я не знаю другого депутата, который сегодня бы секс-игрушками интересовался. С другой стороны, у кого что болит, тот о том и говорит», — отметила Останина.

16 июня Милонов заявил «Абзацу», что товары категории 18+ должны быть приравнены к медицинским изделиям и продаваться только по рецепту врача. По его мнению, такая продукция «вредна и никому не нужна», а также негативно влияет на рождаемость в стране. Кроме того, парламентарий выступил за запрет секс-шопов.

«Их продажа — развращение общества. Это снижает в том числе уровень рождаемости и негативно сказывается на ценностях в обществе. Поэтому считаю, что, в принципе, если этих магазинов не будет в нашей стране, будет хорошо», — отметил депутат.

17 июня Милонов в разговоре с 360.ru назвал секс-шопы «мусорной отраслью российской экономики», их клиентов — людьми с «недостатками морального порядка», а сексологов — самозванцами. По его мнению, тем, кто хочет купить секс-игрушки, должны выписывать рецепты психиатры.

«Возможно, есть еще какие-то медицинские направления, может быть урологи. Если закроют секс-шопы, это поможет поднять рождаемость. Иначе все это уводит в сторону, превозносит отношения ради удовольствия», — заявил он.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя идею Милонова продавать секс-игрушки исключительно по рецепту врача, заявил RTVI, что такие «очень странные» инициативы может оценивать только психиатр или психолог. «Излишнее вмешательство господина Милонова во все сферы, какие только возможно, оно до хорошего не доведет», — добавил он.