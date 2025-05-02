Южнокорейские женщины-ныряльщицы хэнё, добывающие морепродукты со дна моря, приобрели генетические изменения, позволяющие им легче погружаться в воду. Исследование их генетических и физиологических особенностей опубликовано в журнале Cell Reports.

Ученым известно множество популяций людей, живущих в экстремальных условиях жизни и труда, которые на протяжении столетий заставили выработать их специфические физиологические особенности и стратегии, позволяющие выживать.

Одной из таких уникальных популяций является сохранившаяся до наших дней культура женщин-ныряльщиц хэнё, живущих на южнокорейском острове Чеджудо. Хэнё (женщины моря), знамениты своей способностью задерживать дыхание, благодаря которой они добывают морепродукты со дна моря, ныряя в холодной воде.

Хэнё ныряют за дарами моря круглый год, в том числе во время беременности, тренировать навыки начинают с 10 лет, правда в последние десятилетия эта профессия стала вымирающей, и в настоящее время возраст многих ныряльщиц превышает 60 лет. Ученые под руководством Мелиссы Илардо из Университета Юты (США) решили выяснить, приобрели ли эти женщины за столетия определенные физиологические способности, и, если да, то вследствие генетической адаптации или тренировок.

Для этого ученые выделили три группы испытуемых — 30 женщин хэнё, 30 женщин с острова Чеджудо, не занимающихся этим ремеслом, и 31 женщину с материковой части страны (из Сеула). Все участвовавшие в исследовании женщины хэнё были профессиональными ныряльщицами как минимум в третьем поколении и активно занимались этой работой, ныряя минимум три раза в неделю. Средний возраст всех добровольцев составлял 65 лет — что соответствует среднему возрасту женщин хэнё.

Генетический анализ показал, что ныряющие и не ныряющие женщины острова Чеджудо отличаются в генетическом плане от женщин с материка, что указывает на общее происхождение островитянок из одной популяции в прошлом. «О каждой женщине с острова Чеджудо мы можем определенно сказать, что она либо ныряющая хэнё, либо не ныряющая, поскольку они имеют одинаковую генетику», — пояснила Илардо.

Анализ выявил у женщин хэнё варианты двух генов, которые помогают их организму при нырянии на глубину. Один ген связан с повышенной способностью к пребыванию в холодной воде, второй — с пониженным диастолическим кровяным давлением (давление в момент, когда сердце наполняется и отдыхает между ударами). Этот вариант гена был выявлен у 33% ныряльщиц и лишь у 7% женщин с материка. «Вариант гена, предположительно, попавший под селекцию, и связанный с пониженным диастолическим давлением, находится в области, связанной с экспрессией гена FcγRIIA», — говорится в исследовании.

«Эта связь может отражать естественный отбор, смягчающий осложнения от диастолической гипертензии, испытываемой женщинами-дайверами при нырянии во время беременности», — считает Иллардо.

Кроме того, ученые сравнили пульс и артериальное давление всех женщин в спокойном состоянии и при имитации погружения, когда человек задерживал дыхание, погружая голову в холодную воду. «Если вы задержите дыхание и погрузите лицо в холодную воду, ваше тело отреагирует так, будто вы ныряете», — пояснила Илардо. Во время таких погружений частота сердцебиения снижалась у всех испытуемых, но у женщин хэнё — гораздо сильнее. В среднем частота сердцебиения ныряльщиц при погружении снижалась на 18,8 ударов в минуты, остальных женщин — на 12,6 ударов. Снижение сердцебиения — реакция организма, позволяющая при нырянии экономить энергию и кислород в крови.

«Поскольку хэнё ныряют очень давно, их сердцебиение натренировано падать сильнее, — пояснила Илардо. — Это то, что можно наглядно видеть — у одной ныряльщицы сердцебиение падало на 40 ударов менее, чем за 15 секунд», — пояснила автор. Ученые считают, что исследование подобных культур позволяет лучше понимать адаптационные и генетические возможности человеческого организма.