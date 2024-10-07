88-летний король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование из-за воспаления легких, сообщает госагентство SPA.

«Король <…> основываясь на рекомендации Королевской клиники, пройдет некоторые медицинские обследования в связи с воспалением легких», — сказано в заявлении королевской канцелярии.

Это уже второй случай за последние полгода, когда у монарха выявляют пневмонию. В прошлый раз он заболел воспалением легких в мае.

Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд стал королем в конце января 2015 года. В 2017 году его сын, 39-летний Мухаммед бин Салман, был назначен наследным принцем и действует как повседневный правитель.

С 8 сентября 2022 года после смерти королевы Великобритании Елизаветы II король Саудовской Аравии старейшим монархом в мире.

В августе 2010 года Салману бен Абдель Азиз Аль Сауду сделали в США операцию на позвоночнике, он пережил инсульт, и несмотря на физиотерапию его левая рука работает хуже правой. В 2020 году его госпитализировали и сделали операцию по удалению желчного пузыря из-за холецистита, а в 2022-м королю заменили батареи кардиостимулятора.