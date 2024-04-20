Утром 20 апреля возле подъезда многоэтажки в Балашихе был убит 60-летний предприматель, сообщила прокуратура Московской области. Пистолет, из которого расстреляли жертву, найден рядом с местом преступления. RTVI собрал все, что известно о случившемся.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК России). В сообщении ведомства уточняется, что тело жертвы обнаружили прохожие.

По данным телеграм-канала Mash, убийца около получаса поджидал бизнесмена у дома, стоя рядом с мусорным баком, а когда тот на своем Mercedes подъехал и припарковался, подбежал и пять раз выстрелил в упор.

Mash пишет, что убитый — это владелец круглосуточного магазина-универсама «Юнис» Назим Ахмедов, и убийца подкарауливал его как раз рядом с принадлежащей ему торговой точкой на улице Свердлова. В сообщении говорится, что последний из пяти выстрелов — контрольный — преступник сделал прицельно в голову жертвы, после чего сбежал. Пистолет, который предположительно был переделан в боевой из газового, он бросил на месте.

«Подозреваемый скрылся на “КИА Спектра”, которая оформлена на некоего 53-летнего Вячеслава С. Его ищут. Предположительно, убийца пока не покидал город», — пишет телеграм-канал «112».

Телеграм-канал Shot утверждает, что формально «Юнис» принадлежит не самому Ахмедову, а его супруге. По информации канала, за 13 лет управления магазином бизнесмен неоднократно привлекался к суду в качестве ответчика. С 2014 года, то есть за последние 10 лет, на него 37 раз подавали в суд по разным поводам — от нарушения авторских прав в дизайне помещения до задолженности за поставки, утверждает Shot.

«Большинство исков Ахмедов проиграл», — говорится в сообщении канала. По его данным, в 2023 году прибыль «Юниса» от продаж составила 115 млн рублей, но на момент гибели Ахмедов имел задолженность в размере 62 тысяч рублей.

Шурин Ахмедова рассказал изданию MSK1, что бизнесмену неоднократно поступали угрозы, но они не были связаны с его предпринимательской деятельностью, а «касались семейных проблем». Shot утверждает, что следствие рассматривает месть как возможный мотив убийства.

Mash выдвигает версию о том, что причиной убийства Ахмедова могла стать «женская месть», поскольку на родине у выходца из Азербайджана осталась «неофициальная» жена. Законная супруга бизнесмена приехала с ним к магазину и стала свидетельницей убийства.

«Её тоже пытались убить, но киллер промахнулся. Бизнес они вели вместе, поэтому часто ездили на работу вдвоем. По данным открытых источников, продуктовой точкой управлял сын жертвы», — пишет телеграм-канал.