Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за несоблюдение маркировки иноагенты могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила RTVI, что законодатели должны обратить внимание на ОНК.

«Мы должны защитить граждан России от того иностранного вмешательства, которое идет в дела нашей страны за иностранные деньги. К сожалению, как мы видим, эта история еще имеет место быть. Например, нам нужно подумать о сфере общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Это же тоже важная сфера. Я считаю, что если человек внесен в реестр иностранных агентов, то нужно нам подумать, может ли он участвовать как член ОНК», — сказала она.

Глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил журналистам, что, как показала практика, действующие штрафы не удерживают иноагентов от правонарушений. Сейчас они составляют от 500 рублей до 1 тыс. рублей для физлиц и от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей для должностных лиц.

С этой позицией согласна и Лантратова.

«За это им [иноагентам] просто какое-то предписание выносится, и максимальный штраф сегодня — от 500 рублей до 4 тыс. рублей. Они получают деньги от иностранных государств, и у них достаточно денег, чтобы просто заплатить эти 500 рублей и не понести никакое наказание», — говорит она.

Депутат также возмутилась, что иноагенты допускают «вопиющие вещи»: например, «порой приписывали в маркировку антироссийские лозунги».

Согласно тексту принятого в первом чтении документа, теперь размеры штрафов кратно возрастут: для граждан это от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также повышается ответственность за несоблюдение формы маркировки материалов иноагентов — административное наказание в этом случае составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, ужесточается наказание за отсутствие маркировки материалов иноагентов, при этом штрафы будут касаться не только лиц, внесенных в реестр Минюста, а еще и тех, кто является их учредителями, членами, участниками, руководителями.

Также депутаты Госдумы поддержали норму о том, что иноагента можно будет заочно привлекать к административной ответственности за нарушения статуса, если тот находится за границей.

«На сегодня порядка 40% иноагентов проживает за рубежом. Это примерно 200 человек, которые игнорируют обязанности иноагента и, в частности, не предоставляют отчетность, не маркируют свою продукцию и так далее», — пояснил Пискарев во время обсуждения.

Во время обсуждения законопроекта первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что штрафы надо повышать, но при этом отметил: «Следует ли так круто повышать? Есть сомнения».

В Минюсте рассчитывают на то, что в будущем иноагенты будут нести и уголовную ответственность, заявил замглавы ведомства Олег Свириденко. По его словам, «за два года у нас было составлено всего лишь 463 протокола на 22 млн [рублей]».

«Почему они так торжествуют? Потому что они никакой ответственности не несут: ни административной, ни уголовной. Я очень надеюсь, что следующие изменения у вас здесь будут проходить по уголовному заочном привлечении, чтобы они понимали всю ответственность», — сказал он.

Кроме того, Госдума в первом чтении приняла еще один законопроект, полностью запрещающий иноагентам заниматься образовательной, просветительской деятельностью, независимо от того, учатся ли дети или взрослые.

Таким образом, если человек, который сейчас занимается образовательной деятельностью, получит статус иноагента, то его лишат этой лицензии. Кроме того, иноагент не сможет получать поддержку не только из федерального бюджета, но и муниципальных бюджетов.

Помимо этого, законопроект запрещает включать в реестр социально ориентированных НКО те некоммерческие организации, которые были признаны иноагентами.