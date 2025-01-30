В Госдуму могут внести поправку, согласно которой иностранным агентам будет запрещено пользоваться социальными сетями и мессенджерами. Об этом заявил RTVI зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.

«Я считаю, мы все-таки должны начать дискуссию на предмет того, не запретить ли иноагентам пользоваться социальными сетями и мессенджерами. Потому что, с одной стороны, уже есть запрет иноагентам заниматься определенными видами деятельности, в частности, образовательной деятельностью, а с другой стороны, ничего не мешает иноагенту на страничках своих соцсетях и каналах в мессенджерах организовывать всякие семинары, круглые столы, лекции и так далее. Это одно из направлений, которые надо прорабатывать. Я не исключаю такой поправки», — сказал депутат.

Альшевских добавил, что в ближайшее время депутаты комиссии внесут в Госдуму пакет законопроектов с новыми ограничениями в отношении иноагентов, после чего приступят к их обсуждению.

Какие новые ограничения готовят для иноагентов

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщил, что в рамках одного из законопроектов предполагается полный запрет иноагентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность. В частности, если иностранным агентом признают образовательную организацию, ее лицензия будет отозвана. В случае одобрения поправок иноагенты «будут полностью исключены из образовательного процесса», не смогут «проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии <…> не только для детей, но и для всего населения», пояснил Пискарев.

Также депутаты намерены увеличить штрафы за отсутствие маркировки материалов иноагентов: до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей для юрлиц. В то же время комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства предложила ввести штрафы до 50 тыс. рублей за публикацию материалов иностранных агентов с «искаженной» маркировкой.

Кроме того, планируется принять законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку, а также о заочном привлечении иноагентов к административной ответственности.