Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России подготовила законопроект, которым предлагается ужесточить штрафы за полное отсутствие маркировки материалов иноагентов. Это будет касаться не только лиц, внесенных в реестр Минюста, но и их учредителей, руководителей, а также участников, если речь идет о юрлицах-иноагентах.

Авторы документа отмечают, что действующие штрафы в размере до 1 тыс. рублей для граждан и до 4 тыс. рублей для должностных лиц «не удерживают от правонарушений».

«Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа», — считают члены комиссии.

Законодатели предлагают мнократно увеличить размер штрафа:

для граждан он будет составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей,

для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также комиссия, как рассказал ее глава Василий Пискарев, предложила ввести штрафы до 50 тыс. рублей за маркировку материалов иноагентов с «искаженной» маркировкой.

Депутат отметил, что некоторые лица, внесенные в реестр иноагентов, «коверкают учрежденную форму в ерническом стиле, или даже рекламируют близкие им ресурсы и так далее». Такая псевдомаркировка используется, по его словам, «для нагнетания общественно-политической обстановки».

Также комиссия разработала законопроекты, согласно которому у организаций-иноагентов будут отзывать лицензию на просветительскую деятельность.

По словам Пискарева, в случае одобрения документа иноагенты «будут полностью исключены из образовательного процесса», не смогут «проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и так далее не только для детей, но и для всего населения».

Сейчас, как рассказал парламентарий, в реестре Минюста более 50 организаций-иноагентов, «которые активно отрабатывают повестку нашего противника как раз в сферах отечественного образования и просвещения, но реально их больше».

Также планируется принять законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку и о заочном привлечении иноагентов к административной ответственности.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому иногенты обязаны хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах. Распоряжаться этими средствами внесенные в реестр Минюста лица смогут только после отмены статуса иноагента.

В феврале 2024 года российским предпринимателям и компаниям запретили размещать рекламу на ресурсах иноагентов. В результате, по данным экспертов, за первое полугодие доходы 10 крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%, привел данные Володин. Сейчас в реестре иноагентов Минюста 914 физических и юридических лиц.