Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства 28 января рассмотрит поправки об иноагентах. Одной из мер, как рассказал RTVI глава комиссии Василий Пискарев, может стать отзыв отзыв лицензии на образовательную деятельность.

«Считаем совершенно недопустимым, чтобы организация, которая находится на прямом финансировании или под влиянием враждебных нам государств или связанных с ними организаций, имела возможность обрабатывать юных и взрослых учащихся в антироссийском духе», — подчеркнул он.

Также комиссия намерена ужесточить требования к маркировке продукции иноагентов. Пискарев напомнил, что так называемая плашка «преследует конкретную общественно-полезную цель — сообщить людям о том, что материал изготовлен именно иностранным агентом».

«Но, к сожалению, ряд иностранных агентов маркируются по-своему, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле, дописывают от себя, что статус иноагента якобы “незаконен”, “противоречит Конституции” и так далее, или даже рекламируют близкие им ресурсы», — рассказал депутат.

В этом случае, отметил Пискарев, размещение такой «псевдомаркировки» будет расцениваться не только как неуважение к закону и нарушение действующих норм, но и как «фактически инструмент нагнетания общественно-политической обстановки».

«За это придется отвечать, и соответствующие поправки в Административный кодекс в скором времени мы представим», — добавил парламентарий.

Изменения предлагается внести в статью 91 «Лицензирование образовательной деятельности» федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании».

Пискарев 24 января в своем телеграм-канале отметил, что на заседании возглавляемой им думской комиссии будут рассмотрены следующие вопросы:

о полном запрете иноагентам осуществлять просветительскую, образовательную деятельность;

​о запрета иноагентам (в дополнение к уже действующему запрету на получение господдержки) получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций;

​о возможности заочного привлечения иностранных агентов к административной ответственности за нарушение порядка их деятельности, если они находятся за рубежом;

​об административной ответственности за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы и отсутствии маркировки самих материалов иноагентов.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому иногенты обязаны хранить доходы от результатов их интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, сдачи ее в аренду на спецсчетах. Распоряжаться этими средствами внесенные в реестр Минюста лица смогут только после отмены статуса иноагента.

В феврале 2024 года российским предпринимателям и компаниям запретили размещать рекламу на ресурсах иноагентов. В результате, по данным экспертов, за первое полугодие доходы 10 крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%, привел данные Володин. Сейчас в реестре иноагентов Минюста 914 физических и юридических лиц.