Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламы таких ресурсов.

Законопроект в Госдуму внесла группа депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев.

Согласно закону «О рекламе», запрещается распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также реклама таких ресурсов. Ответственность за нарушение этих требований несут рекламодатель и рекламораспространитель.

В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» устанавливается, что на иностранных агентов распространяются ограничения и запреты, предусмотренные законом о рекламе.

Новые нормы вводят запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в СМИ, а также в сообщениях и материалах СМИ в информационно-телекоммуникационных сетях. Этиизменения прописываются в законе «О средствах массовой информации».

Володин говорил, что этот закон направлен на укрепление безопасности страны. По его словам, только в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

«Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику», — подчеркнул Володин.

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