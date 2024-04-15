У хирурга Тимура Хайдарова прошли обыски по уголовному делу о смерти пациента после операции в московской клинике пластической хирургии IQ Plastique. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщил Следственный комитет (СК). Следователи частично приостановили деятельность IQ Plastique.

В рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекших смерть (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК), прошли обыски в помещении IQ Plastique, а также у руководителей и сотрудников клиники, в том числе у генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента и врача-анестезиолога. Телеграм-канал «112» пишет, что обыски прошли в доме Хайдарова на Рублевке.

«Обнаружены и изъяты интересующая документация и носители информации. Фигуранты допрошены и с ними проведены очные ставки», — говорится в пресс-релизе СК.

Следствие установило, что бенефициаром IQ Plastique и других аналогичных клиник является Тимур Хайдаров. СК проверяет информацию о «причинении вреда и угрозе причинения вреда» пациентам в других клиниках хирурга.

Кроме того, следователи приостановили деятельность по оказанию нескольких услуг в клинике Хайдарова и опечатали в ней операционные помещения. О каких именно услугах идет речь, СК не уточнил.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические и другие. Также СК привлек к расследованию специалистов, в том числе в областях контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

После того, как СК сообщил о частичной приостановке деятельности IQ Plastique, Хайдаров заявил «Газете.Ру», что его клиника продолжает работать.

«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было», — сказал он.

Дело о смерти пациента в клинике Хайдарова

Уголовное дело о смерти пациента после операции в IQ Plastique было возбуждено в конце февраля. По данным следствия, 16 февраля 2024 года в клинике провели операцию 36-летнему мужчине. На следующий день состояние пациента ухудшилось, в связи с чем он обратился в IQ Plastique, где ему провели «повторное оперативное вмешательство». После этого состояние пациента вновь начало ухудшаться. Мужчину госпитализировали в другое медучреждение, где он впал в кому и умер.

Умершим пациентом был бизнесмен Петр Гаврилов, которому сделали операцию по шунтированию желудка, писали Shot и Mash. По данным телеграм-каналов, на реабилитацию мужчину отправили домой, через три дня у него начались боли в животе и проблемы с дыханием, а через неделю он умер. Сам Хайдаров заявил Mash, что операцию Гаврилову делал не он, а хирург Илья Елагин.

В начале апреля суд оштрафовал на 100 тыс. рублей одну из клиник Хайдарова — «Олимп Клиник». Иск подал Росздравнадзор, который выявил грубые нарушения в работе учреждение. Кроме того, суд рассматривает иски в отношении еще двух клиник, связанных с деятельностью хирурга: ООО «ДжиЭмТи» и «Ай Кью Пластик».

Как пишет РБК, в 2023 году жалобы на клинику Хайдарова поступали от российских артистов и блогеров. Среди них — певицы Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская, а также визажист и блогер Гоар Аветисян.