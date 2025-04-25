Легкомоторный самолет потерпел крушение вблизи одного из пляже Таиланда, погибли пять человек. Об этом сообщает газета Khaosod.

«Небольшой самолет потерпел крушение перед пляжем Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения», — пишет издание.

По словам очевидцев, воздушное судно рухнуло в воду примерно в 100 метрах от берега.

На месте ЧП работают спасательные службы, но проведение поисково-спасательных мероприятий затруднено из-за того, что точка падения находится на водной акватории.