Чуть больше половины россиян (51%) не имеют накоплений, большинство (73%) не откладывают деньги и на будущее своих детей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field (есть в распоряжении RTVI).

Опрос о финансовых привычках россиян проводился 24-31 января по телефону. Всего было опрошено 1 600 респондентов. Выборка была квотная, репрезентативная по полу и возрасту в рамках России и федеральных округов.

Доля тех, кто имеет и не имеет сбережения, разделилась почти поровну: каждый второй (51% опрошенных) заявили, что не откладывают деньги на будущее, у 47% сбережения есть.

Согласно результатам опроса, чаще всего деньги откладывают мужчины, молодые люди в возрасте 18-29 лет, жители крупных и средних городов, россияне с высшим образованием и ежемесячным семейным доходом выше 120 тыс. рублей.

Респонденты, у которых есть накопления, предпочитают хранить их на вкладе или сберегательном счете ― такой способ выбирает 61% опрошенных. Чуть больше четверти (28%) хранят сбережения в виде наличных, каждый пятый (22%) — на обычном счете в банке. Остальные предпочитают вкладывать накопленное в ценные бумаги, иностранную валюту, драгоценные металлы, криптовалюту и недвижимость.

Больше четверти (27%) опрошенных, у которых есть сбережения, заявили, что откладывают в месяц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Приблизительно столько же (28%) откладывают нерегулярно или вовсе этого не делают. Средняя сумма ежемесячной «заначки», согласно опросу, составляет 25 тыс. рублей.

Каждый третий опрошенный (34%) воспитывает несовершеннолетних детей, но только четверть родителей (26%) откладывают деньги на их будущее ― образование, жилье или другие крупные расходы. 73% родителей не делают этого.

В начале февраля Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которым 50% респондентов ожидают ухудшения благосостояния большинства россиян в ближайшие два года, а треть (29%) считают, что снизятся лично их доходы. Около четверти (27%) опрошенных считают, что благосостояние россиян в целом не изменится, 10% считают, что оно улучшится.

Больше половины респондентов (55%) выразили недовольство своими доходами. Отвечая на вопрос, сколько денег было бы достаточно лично каждому на «достойный» уровень жизни, 31% назвал суммы от 51 тыс. до 100 тыс. рублей, 28% ― от 160 тыс. рублей и выше, 21% ― до 50 тыс. рублей.