Арбитражный суд Подмосковья признал обоснованным заявление Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) об изъятии 85,5 га земли в Клинском районе региона у одной из компаний холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Внимание на решение суда от 25 апреля обратило издание РБК.

Ответчиком в деле выступала компания «Армада», конечным бенефициаром которой является «Интеррос». В Клинском районе «Армаде» принадлежал участок площадью 92 га сельскохозяйственного назначения. В Рослесхоз установил, что участок используется с нарушениями российского законодательства и относится к лесному фонду.

Претензии лесного агентства стали причиной судебного спора, который длится с 2021 года, отмечает РБК. В числе участников процесса также значится госкорпорация «ВЭБ.РФ», у которой временно находился в залоге спорный земельный участок.

Для установления истинного статуса участка по просьбам сторон провели экспертизы. Согласно материалам дела, последняя проверка состоялась в июле 2023 года по заявке Рослесхоза. В заключении комиссии говорится, что на участке отсутствуют ограждения, находятся «лесные насаждения возрастом 60—70 лет», а сами земли представляют собой «залесенную местность», по одной границе которой протекает река.

Еще одним важным аргументом, повлиявшим на решение суда, стали сведения, указанные в государственном лесном реестре, отмечает издание. Суд решил, что участок находится в границах Клинского лесничества и на 92% пересекает границы земель лесного фонда. На этом основании было вынесено решение об изъятии в пользу Рослесхоза 85,5 га земли (это примерно 122 футбольных полей площадью 0,7 га. — Прим. RTVI).

Генеральный директор «Армады» Сергей Хворостяный заявил РБК, что компания намерена оспаривать решение суда.

Согласно информации из ЕГРЮЛ, «Армада» находится в управлении четырех компаний: «Лукино девелопмент», «Дмитровские просторы», «Базис» и «Осирис», последние три из которых принадлежат холдингу «Интеррос». Основной вид деятельности «Армады» — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди других видов деятельности компании указаны выращивание однолетних кормовых культур, предоставление услуг в области растениеводства, торговля зерном и кормами для сельскохозяйственных животных, а также строительство жилых и нежилых зданий.

Рослесхоз подавал еще один иск против «Армады» в августе 2022 года. Тогда агентство тоже требовало изъять у компании земли в Клинском районе Подмосковья, но речь шла о нескольких участках — площадью около 85 кв. м и 781 кв. м. Дело рассматривалось до марта 2024 года. В итоге суд отказал Рослесхозу в удовлетворении иска.