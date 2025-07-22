Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу об оборонительных сооружениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о фортификационных сооружениях в приграничье с утра идут обыски у вице-губернатора Брянской области [Николая] Симоненко. Они проводятся у него дома и на рабочем месте», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, процессуального статуса у вице-губернатора пока нет.

В администрации Брянской области Николай Симоненко курирует работу в том числе департамента строительства, управления архитектуры и градостроительства, Государственной строительной инспекции.

20 июля РИА Новости со ссылкой на судебные документы писало, что в Брянской области расследуется дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этому делу в мае суд арестовал счета фигурантки Светланы Афанасьевой «в пределах» 20,8 млн рублей, которые могут поступить на ее банковские счета.

В объединенной пресс-службе судов Брянской области сообщили агентству, что дело Афанасьевой к ним еще не поступало, меру пресечения ей также не избирали.

Кроме того, в конце июня суд оставил под стражей вице-губернатора Белгородской области, министра имущественных и земельных отношений региона Рустэма Зайнуллина. Он обвиняется в хищении бюджетных средств в составе организованной группы на 32 млн рублей. Согласно информации следствия, лично вице-губернатор похитил до 4 млн рублей. Речь о хищении средств при возведении фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия российской госграницы с Украиной.

Уголовные преследования Симоненко

В ноябре 2009 года заместитель губернатора Брянской области и председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию были арестованы Останкинским судом Москвы по подозрению в мошенничестве с причинением ущерба государству на 60 млн рублей. Симоненко отправили в СИЗО, где он пробыл год.

Во время нахождения в изоляторе у него обострились хронические заболевания и в ноябре 2010 года Останкинский суд Москвы освободил чиновника под залог в 1 млн миллион рублей. В 2011 году дело закрыли в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления. Симоненко восстановили в должности вице-губернатора, он также взыскал с государства компенсацию в размере 4 млн рублей.