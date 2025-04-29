В горадминистрации Краснодара на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы проходят обыски, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник агентства.

Официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

SHOT пишет, что, по предварительным данным, Нетреба подозревается в мошенничестве.

«В кабинете Нетребы прошли обыски, были изъяты деньги и документы, осмотрены сейфы», — отмечает телеграм-канал.

По информации ТАСС, «проверочные мероприятия» в отношении одного из заместителей главы Краснодара Евгения Науменко проходят в городской администрации. Сам Науменко пока никак не прокомментировал эту информацию.

Как пишут телеграм-каналы SHOT и Baza, обыски проходят у вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, который занимает пост замглавы города с августа 2024 года.

По данным сайта администрации Краснодара, Всеволоду Нетребе 45 лет, он родился 27 февраля 1980 года в поселке Никель, Майкопского района Краснодарского края. С 1998 по 2010 год проходил военную службу по контракту на офицерских должностях в пограничных войсках. В 2003 году окончил Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы. В 2023 году получил второе высшее образование на факультете государственного и муниципального управления Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ).

С 2016 по 2020 годы Нетреба был заместителем главы, а затем главой администрации Пашковского сельского округа Краснодара. С 2020 по 2023 годы работал заместителем главы администрации Прикубанского внутригородского округа. В 2023 году Нетребу назначили на должность первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. С августа 2024 года занимает должность вице-мэр Краснодара, он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.