У здания Верховной рады в Киеве обнаружили обломки сбитого беспилотника, сообщила пресс-служба украинского парламента. Там уточнили, что повреждений в результате инцидента зафиксировано не было.

Пресс-служба Рады также опубликовала в своем телеграм-канале снимки, на которых видны обломки дрона на площади перед зданием парламента. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский утверждает, что дрон «был сбит и сдох» у порога Рады.

«У порога парламентаризма, можно сказать», — написал он в своем телеграм-канале.

Источники «Украинской правды» рассказали, что обломки БПЛА упали недалеко от Правительственного квартала — района в центре Киева, где расположены офис президента, кабмин, Верховная рада и несколько депутатских комитетов. В частности, фрагменты дрона были обнаружены на улицах Панаса Мирного, Грушевского и на Кловском спуске, а также в Днепровском районе, отмечает «УП».

По данным воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 сентября территорию страны атаковали 67 дронов. Из них украинским ПВО якобы удалось сбить 58 БПЛА, еще шесть «вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины». Три дрона, предположительно, упали на территории Украины под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, утверждают в украинских воздушных силах.

Минобороны России эти данные не комментировало. В ведомстве неоднократно заявляли, что российские ВС наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.