Медики выявили у 48-летней Асмы Асад, супруги президента Сирии Башара Асада, острый миелоидный лейкоз (лейкемию). Об этом сообщается в телеграм-канале канцелярии президента Сирии.

«После появления ряда клинических симптомов, а также проведения медицинских обследований и анализов первой леди Асме Асад был поставлен диагноз „острый миелоидный лейкоз“», — сказано в заявлении.

Во время прохождения курса лечения первая леди перестанет появляться на публичных мероприятиях. Кроме того, Асма Асад временно не будет выполнять свои прямые обязанности, связанные с благотворительностью и общественной деятельностью.

В браке с Башаром Асадом Асма состоит уже около 23 лет. В качестве первой леди она быстро завоевала любовь сирийского народа, занимаясь вопросами поддержки семей солдат сирийской армии, погибших на войне. Кроме того, Асад возглавляет Фонд развития Сирии, а также контролирует фонды «Аль-Бустан» и «Рамак», которые помогают малоимущим слоям населения.

В конце февраля 2011-го журнал Vogue опубликовал статью «Роза в пустыне», где жена Башара описывалась, как «самая свежая и наиболее притягательная из первых леди». Однако после начала антиправительственных митингов в Сирии в 2011 году статья Vogue была удалена в связи с критикой западной прессы. Как писала газета The New York Times, материал якобы был опубликован при посредничестве пиар-службы правительства Асада, а сам Vogue получал по пять тысяч долларов в месяц за поддержку Асмы.

После начала гражданской войны в 2011 году Асма Асад «ушла в тень» — это, в свою очередь, нанесло удар по ее имиджу: первую леди критиковали за молчание, а впоследствии она попала под санкции США и Евросоюза, которые заморозили ее активы.

Асма не общалась с иностранной прессой несколько лет, но в 2016 году дала интервью телеканалу «Россия 24», которому рассказала о том, почему «предпочитает оставаться в тени мужа и хранить молчание».

В августе 2018 года у супруги Асада выявили рак груди на ранней стадии и она проходила лечение в военном госпитале в Дамаске. В январе 2019 года ей удалили опухоль, а в августе того же года первая леди сообщила, что выздоровела.