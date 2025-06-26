В Камчатском краевом суде вынесен приговор 66-летнему бывшему соучредителю гостиничного комплекса «Петропавловск», убившему гендиректора гостиницы, сообщает телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов края. Обвиняемый пробудет в колонии строго режима 9,5 лет.

«Камчатский краевой суд, изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, свидетелей по делу, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год после отбытия основного наказания», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года обвиняемый достал из сейфа гладкоствольное огнестрельное оружие, вошел с ним в кабинет 45-летнего генерального директора гостиницы и расстрелял его. Последний скончался на месте происшествия.

По данным следствия, с места преступления стрелявший скрываться не стал, он ждал сотрудников правоохранительных органов в кабинете убитого

«Впоследствии действия обвиняемого были квалифицированы по п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений)», — отметили в пресс-службе.

Следствие сообщало, что в течение длительного времени он проживал в гостиничном комплексе «Петропавловск» на условиях устной договоренности с бывшей совладелицей, которой ранее передал свою долю в бизнесе.

В 2024 году из-за финансовых вопросов у обвиняемого возник конфликт с ее наследником — 45-летним генеральным директором гостиничного комплекса, что, как говорит сторона обвинения, и стало причиной преступления.

Адвокаты подсудимого не оспаривали виновность своего подзащитного, но просили суд переквалифицировать его действия на ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Подсудимый в своем последнем слове сказал, что искренне сожалеет о случившемся, понимает, что совершил тяжкое преступление и готов понести за него наказание. Кроме того, он попросил суд учесть сведения о его личности, в частности, активную благотворительную помощь в разные годы жизни детским домам, интернатам, воинским частям, школам, больницам и другим учреждениям.

Суд постановил, что осужденный обязан возместить потерпевшей стороне компенсацию морального и имущественного вреда.