В турецком Бодруме убили 42-летнюю россиянку и ее 15-летнюю дочь. Их тела, завернутые в простыни и связанные веревками, нашли на склоне неподалеку от виллы, которую они снимали. В убийстве подозревается бывший муж женщины. Мужчина числится в базе розыска МВД России после побега из-под конвоя. Что известно о случившемся, — в материале RTVI.

Убитые россиянки ― Ирина Двизова и ее дочь Даяна, сообщает турецкое агентство DHA. Их тела обнаружили 28 ноября около 16 часов на крутом склоне горы у дороги на расстоянии трех метров друг от друга. Одно из тел, завернутое в простыню и обвязанное веревкой, было спрятано за скалой, второе было найдено на земле, отмечает агентство IHA. Останки отправили на вскрытие.

Родственники не могли связаться с семьей с 23 ноября и отправились домой к Двизовым в район Коначик в Бодруме. Внутри они увидели следы крови и обратились в полицию, сообщает DHA. Телеканал RT опубликовал кадры из виллы, на которых видны следы от обуви большого размера и пятна на диване, похожие на кровь. По данным канала, замок входной двери был сломан.

Тела россиянок нашли, проследив по камерам путь автомобиля, выехавшего из дома после убийства. В совершении преступления подозревается 46-летний бывший муж Ирины Двизовой Андрей Куслевич (Кушлевич). По предварительным данным, после случившегося он покинул Турцию вместе с маленьким сыном — общим с Ириной ребенком.

Первым мужем Двизовой был экс-депутат городского совета Норильска Отар Узарашвили, он умер в 2011 году, сообщает РИА Новости.

Розыск и служба в Иностранном легионе

Куслевич значится в базе МВД России как разыскиваемый по уголовной статье. В карточке отмечается, что он гражданин Литвы. Как сообщает RT, у него также есть французское гражданство. По словам источника телеканала в правоохранительных органах, Куслевич был объявлен в розыск в 2017 году связи с побегом из-под ареста (ст. 313 УК).

Старший сын Двизовой, имя которого не называется, рассказал RT, что Куслевич работал телохранителем у «украинского олигарха». Как утверждает телеграм-канал Shot, мужчина украл у работодателя драгоценности, но был задержан в московском аэропорту. Бабушкинский суд Москвы назначил Куслевичу арест, но по дороге в СИЗО он сбежал из автозака.

После побега он перебрался в Литву, где и женился на Ирине Двизовой. Позже они развелись. Сын женщины рассказал RT, что отчим бил домочадцев и угрожал пасынку убийством. По словам одного из родственников Двизовой, Куслевич проходил службу во французском Иностранном легионе и держал дома оружие. По сообщениям турецких СМИ, Двизова и ее дочь предположительно были застрелены.

Из базы московских судов общей юрисдикции следует, что в 2023 году Двизова трижды обращалась в суд по поводу лишения бывшего мужа родительских прав. Решение суда, подробности которого не оглашаются, вступило в силу в июне, передает РИА Новости.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Двизова четыре раза пыталась подать в суд о лишении Куслевича родительских прав, но иски не принимали «сначала из-за неправильной подсудности», потом из-за ошибок в оформлении и отсутствия необходимых документов. Сам Куслевич, как утверждает канал, также не смог отсудить права на ребенка у бывшей жены.

Генконсульство России в Анталье сообщило РИА Новости, что находится в контакте с правоохранительными органами Турции.