Верховный суд Карелии вынес приговор троим уроженцам республики Игорю Софонову, Максиму Бочкареву и Александру Дмитриеву по делу об убийстве семерых человек в 2023 году. Об этом сообщает прокуратура республики.

Софонов и Бочкарев получили пожизненный срок в колонии особого режима, Дмитриев ― 19 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные ― тоже в колонии особого режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального и материального вреда на общую сумму более 800 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях фигуранты признаны виновными в убийстве, совершении насильственных действий сексуального характера, тайном хищении чужого имущества и незаконном проникновении в жилище. Дмитриеву, помимо этого, вменялось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам, а Бочкареву — поджог двух домов.

Гособвинение просило для Бочкарева и Софонова пожизненное лишение свободы, для Дмитриева — 24 года колонии строгого режима. Процесс проходил в закрытом режиме, журналисты присутствовали только на оглашении приговора.

Резня в селе Деревянное

Летом 2023 года в селе Деревянное Прионежского района Карелии были обнаружены тела пятерых мужчин и двух женщин с признаками насильственной смерти. Самому старшему из убитых было 77 лет, самым молодым — по 40, писало местное издание «Фактор новости».

В июле Бочкарев и Дмитриев в пьяном виде изнасиловали свою знакомую, а затем убили ее и закопали тело она ферме. Тело женщины было обнаружено только 3 августа. К тому времени фигуранты успели убить еще шестерых человек.

В ночь на 1 августа Бочкарев и Софонов ворвались в чужой дом в селе Деревянное и до смерти избили его хозяина. Двое детей мужчины, которые стали свидетелями нападения, позвали на помощь своего деда, жившего поблизости, пишут «Фактор новости». Пенсионер тоже стал жертвой, получив колото-резаное ранение шеи. Чтобы уничтожить следы преступления, злоумышленники сожгли дом.

После этого Бочкарев, Софонов и присоединившийся к ним Дмитриев проникли в другой дом, изнасиловали и зарезали живущую там женщину, а затем убили ее сожителя и двоих братьев. Этот дом фигуранты тоже сожгли.

Все трое на момент совершения преступлений находились под действием алкоголя, а Бочкарев — еще и в состоянии наркотического опьянения, сообщала «АиФ. Карелия» старший помощник главы управления Следственного комитета по Карелии Диана Поповицкая.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Они были «настолько пьяны, что не только не сопротивлялись, но и толком не могли объяснить, почему совершили массовое убийство», описывал их состояние «Коммерсант». По данным газеты, Бочкарев еще до ареста состоял на учете с диагнозом «Острая интоксикация психостимуляторами с нарушением восприятия. Синдром зависимости от нескольких ПАВ (психостимуляторы, алкоголь, табак) 2-й стадии».

Дмитриев изначально проходил по делу как свидетель, но затем выяснилось, что он тоже участвовал в преступлениях. Он дал признательные показания и сообщил следствию детали случившегося, рассказала Поповицкая.

Софонов признавал вину в убийствах и поджогах домов, но отрицал причастность к изнасилованию, объясняя, что это «не по понятиям». Бочкарев после задержания полностью признал вину, дал показания на соучастников и заключил сделку с прокуратурой, однако в итоге она была расторгнута, отмечает «Ъ».

После вынесения приговора Бочкарев заявил, что «справедливость хромает», а Софонов назвал полученное наказание заслуженным, передает издание «Столица на Onego.ru».

Убийцы просились на СВО

Все трое фигурантов ранее были судимы: Бочкарев — за кражи, угон, грабеж и изнасилование. Софонов — за кражи, грабеж, распространение наркотиков и убийство, Дмитриев ― за кражи, грабежи и причинение легкого вреда здоровью.

По данным «АиФ. Карелия», Софонов, находясь в колонии, подписал контракт с Минобороны и участвовал в военной операции, где был ранен. После ранения Софонов получил помилование и удостоверение ветерана боевых действий, но не числился военнослужащим, пишет «Ъ». По данным газеты, Софонов был участником отряда «Шторм Z».

Защита просила отправить его под домашний арест, мотивируя это тем, что мужчине нужна операция по удалению осколков из тела и медпомощь в связи с переломом челюсти.

После начала слушаний все трое фигурантов заявили о желании «стать штурмовиками», сообщали их адвокаты. При этом защита отмечала, что осужденных на пожизненный срок «стараются не допустить до участия в боевых действиях». В июне адвокат Евгений Харламов заявил NEWS.ru, что в России не было случаев отправки на СВО пожизненно осужденных.