Убит зампредседателя общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил председатель организации Сергей Зайцев.

«Сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведется следствие. Не хочется в это верить», — написал он.

У Еговцева был конфликт с поклонником его жены, уточнил Зайцев в разговоре с «Известиями». По его словам, поклонник угрожал Еговцеву и выслеживал его. Нападение, рассказал Зайцев, произошло в подъезде: злоумышленник выключил свет и нанес Еговцеву множественные ножевые ранения.

Как сообщает Baza, мужчина, совершивший нападение, несколько лет преследовал жену Еговцева Екатерину. Полиция на ее заявления якобы не реагировала, поскольку «ничего не произошло», утверждает телеграм-канал. Канал также утверждает, что Еговцев звонил в полицию за два часа до смерти — около 23 часов 6 июня: он просил защитить его от неизвестного, который караулит его у подъезда в подмосковной Лобне.

По данным Baza, за несколько часов до нападения к соседке Еговцева и консерьежке дома, где он жил, подходил неизвестный мужчин в зеленой футболке. Около 2 часов ночи соседка услышала крики за дверью, выглянула и увидела драку между Еговцевым и этим мужчиной. В какой-то момент нападавший выхватил нож и несколько раз ударил Еговцева, сообщает канал. Раненый Еговцев, отмечает Baza, стучался к соседке, но она побоялась открыть ему дверь, так как дома с ней был ребенок.

Baza назвала имя нападавшего — Дмитрий Матвеев. Об этом же пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, Матвеев — тренер по мотокроссу.

Телеграм-канал Shot пишет, что якобы рассматриваются две версии убийства. Первая — это неразделенная любовь к жене Еговцева. Вторая — профессиональная деятельность: движение «Зов народа» «написало несколько десятков жалоб на российских звезд».

По данным телеграм-канала «112», Еговцеву было 37 лет.

«Зов народа» позиционирует себя как организация, следящая за «сохранением культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей» в России. Движение составляет жалобы на различных людей и организации. В частности, оно жаловалось на музыкантов «Би-2», рэпера Vacio (Николая Васильева), пиарщика Ярослава Ширшикова, режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина.