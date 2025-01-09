В районе Лос-Анджелеса бушуют сильные лесных пожары, которые СМИ называют самыми разрушительными за всю историю города. Огонь, который не поддается локализации, уничтожил или повредил тысячи строений. Известно о как минимум пяти погибших, 100 тыс. человек эвакуированы. Стихия не пощадила престижные районы, где находятся виллы голливудских звезд. Некоторые из них уже лишились своих домов. Подробности — в материале RTVI.

В охваченном пожарами районе Пасифик-Палисейдс расположены самые дорогие объекты недвижимости в США — средняя цена за дом составляет $4,5 млн, пишет Business Insider. Здесь живут актеры Бен Аффлек, Риз Уизерспун, Майкл Китон, Адам Сэндлер и другие.

«Слова не могут описать чудовищность разрушений, свидетелями и жертвами которых мы являемся. Мы сочувствуем нашим друзьям и соседям, которые также потеряли свои дома и бизнес в этой трагедии», — заявил CNN актер Билли Кристал («Когда Гарри встретил Салли»), жилье которого уничтожил огонь.

По его словам, они с женой «убиты горем». Супруги жили в этом доме с 1979 года, растили там детей и внуков, сказал Кристал. «Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять», — отметил он.

Актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала, что увидела в новостях свой горящий дом в Малибу. Звезда заявила, что такое «никто не должен испытывать». «Этот дом был местом, где мы построили так много драгоценных воспоминаний. <…> Хотя потеря ошеломляет, я благодарна, что моя семья в безопасности», — написала Хилтон в соцсетях.

Актер Джеймс Вудс («Однажды в Америке») помогал тушить пожары в своем районе, но его собственный дом не уцелел. Он поделился в соцсети Х видео, написав: «Я снял это вчера вечером из нашего прекрасного маленького дома в Палисейдс. Теперь все пожарные сигнализации срабатывают одновременно и дистанционно. Должен сказать, это испытание для души — потерять все сразу».

Вудс не сдержал слез, рассказывая в эфире CNN о разрушениях. По словам актера, вся его улица сгорела, а одному из соседей удалось спасти 90-летнего местного жителя с деменцией за час до того, как его дом сгорел.

«Сегодня ты плаваешь в бассейне, а на следующий день все исчезает. <…> Был такой хаос, это было похоже на ад. Все дома вокруг нас горели», — сказал Вудс.

Домов также лишились Мэнди Мур («Это мы»), Анна Фарис («Очень страшное кино», «За бортом»), Кэри Элвес («Горячие головы»), Адам Броди («Одинокие сердца») и Лейтон Мистер («Сплетница»), Юджин Леви («Шиттс Крик»), Джон Гудмен («Большой Лебовски»), Дженнифер Грей («Грязные танцы»), Майлз Теллер («Одержимость»), Энтони Хопкинс, Коби Смолдерс («Как я встретил вашу маму», «Мстители»).

Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в «Звездных войнах», рассказал, что эвакуировался с супругой из Малибу «в последний момент». Он назвал охватившие штат пожары «самыми ужасными с 93-го года».

В зоне эвакуации оказался и дом Бена Аффлека, приобретенный менее полугода назад за $20,5 млн. Американские СМИ обошла фотография ошеломленного актера во время эвакуации.

Эвакуироваться также пришлось российскому певцу Алексею Воробьеву, который купил дом в Лос-Анджелесе в 2021 году. Он назвал происходящее «абсолютной катастрофой».

«Когда стоишь на террасе и наблюдаешь, как дикий страшный огонь пожирает дом за домом, и это все находится в паре километров от тебя, ― подует ветер, и этот огонь окажется прямо у твоих ног, ― в такой момент начинаешь осознавать всю бессмысленность попыток сохранить какое-то имущество», — отметил Воробьев.

Звезда «Полицейской академии» Стив Гутенберг сообщил, что эвакуировал семью, но сам останется в Палисейдс, чтобы помочь пожарным.

«Я просто сделаю все, что в моих силах. Надену перчатки и посмотрю, насколько близко я смогу подобраться, а помощь сейчас нужна всем», — сказал актер.

Он отметил, что накануне в 9 утра «был прекрасный день», но уже через час небо стало «черным как ночью» — настолько быстро распространились огонь и дым.

Звезда «Хэллоуина» Джейми Ли Кертис сообщила, что находится в безопасности, но ее дом в Западном Лос-Анджелесе «возможно, в огне». Сын Тома Хэнкса, актер Чет Хэнкс, написал, что район, где он вырос, «сгорел дотла», и призвал молиться за Пасифик-Палисейдс.

В пожаре также сгорела школа Palisades Charter, которая была популярным местом съемок голливудских фильмов, в том числе «Кэрри», «Дикие улицы», «Чумовая пятница». Среди выпускников школы — режиссер Джей Джей Абрамс, рэпер will.i.am, актер Форест Уитакер, актрисы Дженнифер Джейсон Ли, Кэти Сагал, Эми Смарт и другие.

В связи с пожарами в районе Лос-Анджелеса остановлены съемки сериалов «Анатомия страсти», Fallout, «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», шоу Джимми Киммела и других проектов. Также отменены премьерные показы фильмов, церемонии вручения наград, спортивные матчи и музыкальные выступления.