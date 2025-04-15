В Москве расследуют убийство мужчины, тело которого нашли в квартире в московском районе Южное Бутово, сообщает столичный главк Следственного комитета (СК). По предварительным данным, его зарезала 15-летняя дочь. Возбуждено уголовное дело.

«15 апреля 2025 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Бартеневской в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Предварительно установлено, что ножевые ранения потерпевшему нанесла его 15-летняя дочь», — говорится в сообщении в телеграм-канале СК.

По версии следствия, мужчина поругался со старшей дочерью 20-ти лет, от которой требовал оформить на себя кредит. В ходе ссоры он взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В это время младшая 15-летняя дочь ударила его другим ножом в область шеи, в результате он скончался на месте.

С девочкой и ее старшей сестрой работают следователи СК. В ходе осмотра места происшествия криминалисты изъяли орудие убийства. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

По предварительным данным следствия, отец девушек злоупотреблял алкоголем и периодически применял в отношении них насилие.

По данным телеграм-канала Baza, убитому Роману З. было 42 года, по информации SHOT, — 41 год, он был отцом-одиночкой.

По версии, которую излагают Baza и SHOT со ссылкой на показания дочерей, утром, когда девушки собирались на учебу, отец потребовал от старшей дочери пойти в банк и оформить на себя кредит на 1,4 млн рублей, чтобы перекрыть его собственный займ.

Дочь отказалась, возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил ее кулаком по лицу, а затем начал бросаться на нее с небольшим ножом. Он попал лезвием в ладонь девушки, стал ее избивать. В этот момент младшая дочь схватила другой нож и ударила отца в шею.

Мать девочки, зарезавшей отца, была на работе в момент трагедии, утверждает источник RT в правоохранительных органах. По его словам, женщина работает в больнице. Скандалы между отцом и двумя дочерьми были и ранее, но в полицию никто не обращался, добавил собеседник.

Издевательства, насилие и алкоголь

SHOT выяснил, что Роман имеет условную судимость за распространение наркотиков и «применение насилия в отношении представителя власти». Кроме того, судебные приставы открыли исполнительное производство в его отношении из-за долгов по кредитам.

Дочери утверждают, что отец давно издевался над ними, избивал и унижал. Когда они грозили пожаловаться в полицию, он заявлял, что никаких последствий для него не будет. Его младшая дочь в основном училась на отлично, но после каждой четверки Роман якобы звонил классному руководителю и выяснял, почему дочь получила не высший балл. Старшая дочь учится в медицинском колледже.

На допросе школьница рассказала, что желала смерти отцу и целилась именно в шею, утверждает SHOT. По данным канала, мужчина умер не сразу и после удара еще пытался напасть на дочерей в ответ. Когда следователи вошли в квартиру, она была вся в крови, что подтверждает видео, опубликованное столичным СК.

Соседи рассказали РЕН ТВ, что конфликты в семье Романа З. случались постоянно, последний длился около десяти минут. По словам соседки, мужчина кричал: «Я тебя сейчас убью».

«Слышно было, что девушка кричала, она защищалась. Ссоры там были постоянно слышны», — рассказала женщина.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что семья 15-летней девочки на учете не состояла, никаких «сигналов о неблагополучии» не поступало.

«Девочка, о которой идет речь, характеризуется положительно, как со стороны образовательной организации, так и со стороны окружения. Призываю всех воздержаться от поспешных выводов и дождаться официальных результатов следствия», — отметила она.

Дело сестер Хачатурян

В апреле в Бутырском суде Москвы начались прения сторон по делу бизнесмена Михаила Хачатуряна, посмертно обвиняемого в сексуальном насилии и истязаниях трех своих дочерей. Как писали «Известия», в ходе закрытых слушаний прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна и прекратить уголовное преследование в связи с его смертью, без права на реабилитацию.

Сестры Хачатурян — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца в июле 2018 года, нанеся ему удары охотничьим ножом и молотком. Девушки, которым на тот момент было 19, 18 и 17 лет соответственно, рассказали, что отец постоянно их избивал и издевался над ними.

Сестер обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Защита настаивает, что девушки действовали в рамках самообороны.

В декабре 2024 года адвокат одной из девушек сообщил, что процесс по делу Хачатуряна о насилии над дочерьми закончится в 2025-м. Адвокаты сестер утверждали, что их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Если их отца признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры находились в состоянии необходимой обороны, писал РБК.