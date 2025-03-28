Приговоренный к пожизненному лишению свободы за серийные убийства пенсионеров Максим Петров, получивший в СМИ прозвище «Доктор Смерть», после 25 лет в соликамской колонии «Белый лебедь» собирается выйти по УДО и вернуться в родной Санкт-Петербург, утверждает Shot.

Криминалист заявил телеграм-каналу, что если Петров получит положительную характеристику при условии, что за последние 4 года за ним не числилось никаких грубых нарушений, администрация ИК-2 может одобрить его заявку. Тогда суд будет обязан рассмотреть ее и принять решение по УДО.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила изданию Инфо24, что считает шансы Петрова на УДО «нулевыми». Она напомнила, что прецедентов условно-досрочного освобождения пожизненно осужденных в России еще не было.

«Право на УДО имеют четверть всех пожизненно осуждённых. Они уже отбыли более 25 лет, некоторые — 35 лет. И суд никому не удовлетворил прошение, нет ни одного прецедента», — заявила Меркачева.

Правозащитница считает, что даже если руководство колонии одобрит подачу заявки на УДО Петрова, при ее рассмотрении суд учтет серийность совершенных им преступлений и «проблемы с психикой» — они, по словам Меркачевой, у осужденного имеются, хотя экспертиза признала его вменяемым.

Кто такой «Доктор Смерть»

В ноябре Максиму Петрову исполнится 60 лет. В 2003 году его осудили за 11 убийств, совершенных с целью ограбления. Все преступления он совершил, работая фельдшером 5-й подстанции скорой помощи на Васильевском острове в Петербурге.

Сначала Петров не убивал своих жертв, а только грабил. В период с августа 1997 года по январь 2000 года он совершил 46 грабежей по одной и той же схеме. Мужчина приходил к пожилым людям — в основном по утрам, чтобы их более молодые родственники успели уйти на работу или учебу. Петров представлялся участковым врачом, измерял пенсионеру давление и заявлял, что надо срочно сделать укол, а потом вкалывал снотворное.

Когда жертва засыпала, он забирал бытовую технику и ценные вещи, в том числе ордена, кольца и серьги. В некоторых случаях его добыча была чисто символической — например, 50 рублей наличными или еда из хозяйского холодильника. Что-то из добычи было найдено потом в квартире Петрова при обыске, но большинство краденых вещей он успел продать на рынке.

Первое убийство «Доктор Смерть» совершил 2 февраля 1999 года, это был его 30-й по счету грабеж. В квартиру усыпленного инъекцией пенсионера внезапно зашла дочь хозяина и застигла преступника с поличным. Он ударил женщину отверткой, а старика задушил, после чего скрылся. После этого Петров начал вместо снотворного колоть жертвам смесь нескольких смертельных наркотических препаратов. После ограбления он устраивал поджоги в ограбленных квартирах.

Милиция долго не обнародовала фоторобот подозреваемого, рассчитывая быстро его поймать, но следствие лишь в 2000 году догадалось, по какому принципу «Доктор Смерть» подбирает жертв: все они делали флюорографию в местной поликлинике. Получив этот список, милиционеры вычислили 72 пенсионеров, которые могли стать добычей преступника в будущем. Чтобы поймать Петрова, была организована операция «Медбрат» с участием 700 оперативников.

Подозреваемого задержали 17 января 2000 года на квартире у очередного пенсионера и осудили 21 ноября 2003 года. В последнем слове он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением оперативников, и признал вину только в проезде в общественном транспорте по поддельным документам. В июне 2004 года Петров пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но получил отказ и вскоре был отправлен в Соликамск отбывать наказание.

В 2012 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил «Доктору Смерть» компенсацию в размере 16 350 евро за плохие условия содержания в изоляторе. С 2014 года Петров направил в Верховный суд России множество жалоб на условия в колонии.