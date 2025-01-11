Звание Героя России получил ефрейтор 39-й мотострелковой бригады Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута, который врукопашную с ножом одержал победу над военнослужащим ВСУ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что звание Героя Российской Федерации присваивается Андрею Григорьеву «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Григорьев подписал контракт с Минобороны 4 апреля 2024 года и с тех пор выполнил восемь боевых заданий. Накануне, 10 января, он должен был, по его собственным словам, вернуться в часть. Мужчине 38 лет, у него пятеро детей.

В начале 2025 года в соцсетях распространился ролик, снятый в ноябре на камеру украинским военнослужащим при попытке провести контратаку в донецком селе Трудовое. На видео попал поединок между бойцом ВСУ и Григорьевым, которого СМИ после этого начали называть «русским Рэмбо». Некоторые российские издания утверждали, что иностранные интернет-пользователи восхищаются штурмовиком в соцсетях.

Историю якутского бойца прокомментировал даже американский бизнесмен Илон Маск, отметив, что в ближнем бою нож намного эффективнее огнестрельного оружия. Сам Григорьев утверждает, что не смотрел видео, потому что пока не готов вспоминать об этом событии.

Что совершил Андрей Григорьев

Григорьев, защищая позицию, вступил с солдатом ВСУ в рукопашный бой и нанес ему смертельные ножевые ранения. В интервью RT российский штурмовик заявил, что ранее этот украинец убил его друга.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — поделился боец из Якутии.

Российские войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в западной части ДНР, в ноябре 2024 года. В декабре Минобороны заявило о «полном освобождении» этого населенного пункта.

В интервью телеграм-каналу WarGonzo Григорьев рассказал, что на момент вступления в бой с украинским военным был ранен в одну руку, а вторая пострадала от ранения еще полгода назад и еще не слишком хорошо его слушалась.

«Они знали, что я ранен. И обсуждали — тувинец я или якут. Один проявил завидную осведомленность: “Точно якут. У него нож якутский”. Потом, судя по голосам, они разделились и встали с разных сторон сарая», — вспоминал штурмовик.

По словам Григорьева, он на протяжении нескольких дней скрывался в разных постройках на территории Трудового, сумев обнаружить склады боеприпасов и топлива. Украинцы несколько раз пытались его убить, но он либо уходил от них, либо отстреливался и вынуждал отступить, создавая видимость прихода подкрепления, — в частности, сымитировал попадание гаубицы с помощью найденной на складе взрывчатки. Штурмовик рассчитывал выбраться из села ночью, но опасался, что его обнаружат украинские дроны с тепловизорами, поэтому вынужден был отсиживаться в укрытиях, пока не дождался прихода своих.

После возвращения с фронта

В госпитале выяснилось, что Григорьев получил три ножевых и 14 осколочных ранений. Один из осколков застрял у него в глазнице, и врачи его вытащили, а другие решили не трогать. «Тот, что у сердца сидит, колет, когда сижу или лежу. Одно из ножевых ноет от холода. Остальное не беспокоит», — поделился штурмовик.

В беседе с представителями Народного фронта он назвал главным для себя уроком, вынесенным из случившегося, необходимость «быть человеком и сохранять человечность». Военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя историю Григорьева, заявил, что тот дал побежденному сопернику «спокойно умереть, следуя якутским традициям, поскольку «в Якутии человеческая жизнь — высшая ценность».

На встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым Григорьев сообщил, что тот нож, которым он убил украинского военного, остался у сослуживцев. Выслушав рассказ бойца, Николаев преподнес ему новый якутский нож с дарственной надписью.

«Он очень скромный молодой человек, не считающий себя героем. И никто так и не узнал бы о его подвиге, не появись это видео — сам Андрей никому не рассказывал подробностей. Именно такие люди, как он, делают нашу великую Россию сильнее и крепче», — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Со штурмовиком встретился и глава Якутска Евгений Григорьев. Местные предприниматели подарили Герою России снегоболотоход «Рысь», а мэр города — детектор дронов.