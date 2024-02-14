В Перми 60-летний мужчина устроил у себя дома склад мусора, который его заставил ликвидировать суд, жительница Саяногорска заплатила аферистам в телеграме 9 тыс. рублей в надежде получить приз, а житель Югры выиграл в лотерею 1,6 млн рублей, но пока не забрал свой приз. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Во Владикавказе мужчина выпил уксус из бутылки из-под минеральной воды «Джермук», которую купил в магазине. Пострадавшему диагностировали ожог пищевода, пишет newstracker.ru. Бутылка изначально была запечатанной. Продукция изъята. Прокуратура, полиция и Роспотребнадзор выясняют обстоятельства случившегося.

Республика Удмуртия

В Ижевске троллейбус сбил 64-летнюю женщину. Авария произошла на пешеходном переходе в то время, когда горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Очевидцы сообщают, что в троллейбус въехал еще один транспорт. Это произошло из-за гололедицы, передает udm-info.ru. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону жильцы обрушившегося дома собираются устроить митинг. Как сообщает rostovgazeta.ru, аварийная пятиэтажка на улице Нариманова начала разрушаться 27 января. Проживающие там люди экстренно покинули дом без вещей и животных. На следующее утро произошло обрушение в одном из подъездов.

Республика Татарстан

В Казани правоохранители установили участников массовой драки, которая произошла на Кул Гали. Двое задержанных находятся в СИЗО, передает inkazan.ru. По факту случившегося было возбуждено уголовно дело за хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ранее в СМИ появились сообщения, что толпа мужчин с арматурами и оружием набросились на водителя. Предположительно, это могли быть участники ОПГ.

Тюменская область

Врачи спасли жительницу Тобольска, которая получила ожоги 80% тела. Как передает nashgorod.ru, горожанка пострадала в результате пожара, случившегося 1 октября 2023 года. После месяца в палате интенсивной терапии и борьбы с критическими ожогами женщину перевели в общую палату, где она находилась на лечении еще сто дней. Сейчас пострадавшую выписали.

Омская область

Медсестра из Омска лишилась 2 млн рублей из-за мошенников. По информации gorod55.ru , женщина в течение нескольких дней общалась со злоумышленниками и переводила им средства. Она оформила несколько кредитов, продала автомобиль, сдала в ломбард драгоценности, ноутбук и телефон. Полученные деньги она перевела на «безопасный счет». Возбуждено уголовное дело.

Челябинская область

Экспертиза показала наличие алкоголя в крови у машиниста, виновного в столкновении поездов на Южном Урале. По информации kursdela.biz, нарушитель в нетрезвом состоянии выехал на запрещающий сигнал в районе станции Бердяуш. Это оказалось полной неожиданностью для машиниста противоположного состава, который следовал правилам. В результате произошло столкновение составов. Десять вагонов сошли с рельсов, полностью заблокировав железнодорожные пути.

Хакасия

21-летняя жительница Саяногорска заплатила аферистам 9000 рублей в надежде получить приз. Как передает newkhakasiya.online, пострадавшая рассказала полиции, что увидела пост в Telegram о розыгрыше крупной суммы денег. Для участия в конкурсе нужно было ставить лайки и писать положительные комментарии в социальных сетях. После этого мошенники сообщили, что она выиграла 400 тыс. рублей, а для получения выигрыша она должна заплатить часть суммы на карту организаторов. Девушка перевела средства, но выигрыша так и не получила.

ХМАО

Житель Югры выиграл в лотерею 1,6 млн рублей, пишет muksun.fm. В лотерейном центре победитель пока не появлялся, поскольку еще, возможно, не знает о выигрыше. Ранее другой югорчанин выиграл 38 млн рублей, но так и не забрал деньги.

Белгородская область

Жительница Белгородской области во время примерки золотой цепочки в пункте выдачи заказов подменила ее на бутафорскую, пишет bel.ru. Сотруднице ПВЗ она сказала, что украшения не подошли. Менеджер маркетплейса заметила кражу цепочки стоимостью 69 тыс. рублей. Против белгородки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии.

Пермский край

60-летний пермяк устроил у себя дома склад мусора, который его заставили ликвидировать через суд, пишет properm.ru. Комнаты владельца недвижимости были заставлены коробками, захламлены газетами. Также там были найдены трупы кошек и собаки. Приставы запретили горожанину выезд из России и оштрафовали его на 5000 рублей. В итоге мужчина привел жилье в порядок.

Приморский край

В начале марта вторая группа российских туристов посетит КНДР. По информации zr.media, соглашение о поездке было достигнуто во время визита первой группы туристов из Приморья, который состоялся 9-12 февраля. В состав группы вошли 98 человек, в том числе — представители туристического бизнеса, СМИ, спортсмены и руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края. Это самая масштабная группа туристов, посетившая Северную Корею за последние 50 лет.

Красноярский край

Александр Панкратов-Черный поскользнулся во время гастролей в Норильске. Как сообщает prmira.ru, спектакли с его участием отменены. Рентген показал перелом пяти ребер. Артист надеется восстановиться к 1 марта. На этот день запланировано его выступление в Казахстане.