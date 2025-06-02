Жители Москвы смогут принять участие в голосовании за создание круглогодичного парка площадью 40 тысяч квадратных метров на высоте шесть метров над землей вместо монорельсовой линии на северо-востоке столицы. С соответствующим предложением выступили специалисты НИИ «Мостранспроект», сообщил портал mos.ru.

Причиной такого решения стало комплексное обследование технического состояния монорельса сотрудниками Российского университета транспорта, выявившее его ненадежность. Отталкиваясь от результатов исследования, в НИИ «Мостранспроект» предложили создать вместо устаревшей инфраструктуры «круглогодичный зеленый парк», говорится в тексте официального сообщения.

Проголосовать за предложенный проект прогулочного парка можно на самом портале. По задумке создателей он будет представлять собой зону с аллеями, беговой дорожкой протяженностью более четырех километров, кафе, прогулочным маршрутом и цветниками.

Зону отдыха планируется обустроить на эстакаде Московского монорельса, при этом несколько вагонов и историческая конструкция будут сохранены, укреплены и обновлены, а саму территорию планируется осветить и снабдить ограждениями, а также системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Отмечается, что представленный жителям столицы в ноябре 2004 года монорельс не смог занять полноценное место в изменившемся транспортном каркасе городской инфраструктуры. В частности, закольцованная ветка оказалась не связана технически с основными линиями метрополитена, из-за чего отсутствовала возможность быстрой пересадки как на центральное кольцо, так и на центральные диаметры.

Не став массово востребованным среди москвичей, монорельсовая дорога в какой-то момент утратила транспортную функцию — поток пассажиров за последние десять лет десятикратно уменьшился, а промежутки в движении между поездами достигли 30 минут, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В департаменте также обратили внимание на то, что в настоящий момент монорельсовой дорогой пользуется менее двух тысяч человек в сутки, причем большую часть среди них занимают туристы. В качестве сравнения в тексте приводятся данные по канатной дороге на Воробьевых горах, которой ежедневно пользуется около восьми тысяч пассажиров.

В ведомстве выразили уверенность в том, что дальнейшая эксплуатация монорельса представляет для города убыточную статью расходов, в том числе — с учетом необходимого обновления конструкции и подвижного состава оценочной стоимостью более 20 млрд рублей.

В качестве демонстрации финансовой привлекательности нового проекта в тексте сообщения приводятся в пример Сеул, где на месте автомобильной эстакады был основан линейный парк «Скайгарден», а также Сидней, где открыли парк «Гудс-Лайн» на месте старой железной дороги.